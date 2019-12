CHP'den Milli Savunma Bakanı Akar'a çağrı

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Tank palet fabrikasıyla ilgili bize, 'Bunu gelir anlatırız' diyorlar. Buyurun, Milli Savunma Bakanı'nı grup başkanvekilleri olarak bekliyoruz." dedi.

Özkoç, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, milli birlik ve beraberliğin söz konusu olduğunu ifade ederek, tank paleti fabrikasını gündemden düşürmemeye çalıştıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve BMC'nin ortaklarından Ethem Sancak'ın el birliğiyle, tarihe damga vuran, savunmanın belkemiği olan 20 milyar dolarlık entegre silah üretim tesisini itibarsız hale getirdiğini iddia eden Özkoç, "Ethem Sancak acaba hiç çocukluğunda tankla oynamış mıdır? Bir tankı eline alıp, bozup, parçalara ayırıp bir araya getirmiş midir? Hayatında hiç tank gördü mü? " sorularını yöneltti. Silah sanayinin belkemiği olan silahları üretmek için donanıma, birikime sahip olmak gerektiğini belirten Özkoç, "bunun parfüm üretmeye benzemediğini" dile getirdi.

Sancak'ın, "Eski sosyalist yeni Müslümanım." ifadesini kullandığını, "Söz konusu çıkarımsa Türk ordusu tanımam, dün başka bugün başka bir şey olurum." demek istediğini öne süren Özkoç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Niye seni fabrika sahibi yapıyoruz? Sen, tank yapmak için tuttuğumuz özel adam mısın? Sen kimsin ki 'Kemal Kılıçdaroğlu çıksın onunla konuşayım' diyorsun? Bizim muhatabımız sen değilsin. Kimsenin savunuculuğunu yapmıyoruz. 'Fabrikayı Koç alsaydı şöyle mi olurdu?' deniliyor. Kimin aldığına değil, kime peşkeş çekildiğine bakıyoruz. Bize diyorlar ki 'Bunu gelir anlatırız'. Buyurun Milli Savunma Bakanı'nı grup başkanvekilleri olarak bekliyoruz. Gelip bu konuda en ufak inandırıcı bir şey söylerse, onunla beraber çıkıp, kameralar karşısında biz de konuşacağız ve gereğini yapacağız. Eğer Cumhurbaşkanı, gerçekten bu konuda haklı, vicdanlı olduğunu, Türkiye'nin menfaatleri için bunu yaptığını iddia ediyorsa, hangi kanalda, nerede istiyorsa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, onunla oturup bu konuyu tartışmaya hazırdır. Milletimizin karşısına çıkıp konuşmaya cesaretiniz varsa, çıkalım konuşalım.

Ethem Sancak, çıkıyor, AKP Genel Başkanı, Milli Savunma Bakanı ağzıyla, TSK'ye ait fabrikanın ne kadar itibarsız hale geldiğini, ne kadar atıl olduğunu bize anlatmaya çalışıyor. Atıl kalmış olan BMC'nin başında duran Sancak'ın kendisiydi. Ekonomik imkanlarını kaybetmiş olan Sancak'ın kendisiydi, yukarıdan birisi elini tuttu, yanına çekti. Hodri meydan. Kızaracak yüzünüz yok, pişkinlikle hareket ediyorsunuz. Bir gün adil yargı karşısında vatana ihanetten hesap vereceksiniz."

"Her görüşten insan var"

Özkoç, İstanbul Platformu'nun bu ayki konuğunun Kemal Kılıçdaroğlu olduğunun anımsatılması üzerine, bunun, içinde MHP ve ANAP'tan isimlerin yer aldığı, AK Parti'nin temsilcilerinin sık sık katıldığı bir platform olduğunu belirtti.

Özkoç, 80 kişilik bu toplantıda, her görüşten kişilerin bulunduğunu dile getirerek, "Kendi görüşlerini, sıkıntılarını anlatıyorlar, Genel Başkanımız bunları not alıyor, sonra biz kendi içimizde değerlendiriyoruz, ülkemizde bütün sıkıntıların halledilmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." dedi.

Engin Özkoç, Kılıçdaroğlu'nun, kendisini davet eden, Türkiye ile ilgili sözü, sıkıntısı olan her platforma, her kişiye ulaştığını, dinlediğini kaydetti.

Katar'dan bir heyetin TBMM'yi ziyaret ettiğini anımsatan gazeteciye Özkoç, "Katar Dostluk Grubu üyesi milletvekilimizin, verilen yemeğe katılmasını istedik. Heyetin gözünün içine baka baka, sorularımızın tamamını kendilerine sordu." karşılığını verdi.

-"Gereğini yapsın"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün, "İster bir zümre, ister bir grup, FETÖ ile mücadele eden milletin yargısına kimse leke düşüremez." sözlerine ilişkin değerlendirmesi sorulan Özkoç, FETÖ sanığı eski Cumhuriyet savcısı Zekeriya Öz yüzünden birçok masum kişinin zindanlara atıldığını ifade etti.

Özkoç, "Ona yardım ve yataklık yapan AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Eğer gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'nin Adalet Bakanı ise terör örgütlerine yardım ve yataklık suçundan Cumhurbaşkanı koltuğunda oturan kişinin yargılanmasının önünü açsın. Adil Öküz, yakalandığı yerden kaçırıldı. Hem İçişleri Bakanı bu konuda birebir suçludur, yardım ve yataklık yapmıştır hem de iktidarda bulunan kişiler yardım ve yataklığa göz yummuşlardır. Adalet Bakanı sözlerinde birazcık samimiyse gereğini yapsın." diye konuştu.

"Komplonun varlığı açık"

Gazeteci Talat Atilla'nın katıldığı televizyon programında "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden CHP'li" haberinin kaynağının bir CHP milletvekili olduğuna dair açıklamasının sorulması üzerine Özkoç, programda bir komplonun varlığının açık olduğunu ifade etti.

Özkoç, "Bu komplonun varlığının içine CHP'yi neresinden tutarız da çekeriz, CHP'nin kendi çıkarlarını, CHP'nin çıkarlarından daha fazla düşünen kişilere, bunu nasıl malzeme yaparız anlayışıyla hareket ediliyor. CHP, komploların içinde bulunabilecek bir parti değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin "Bütün milletvekillerinin zan altında kaldığı" ifadesinin anımsatılması üzerine ise Özkoç, "CHP'nin bütün milletvekilleri kendinden çok eminler. Emin oldukları için böyle bir söylemin muhatabı olarak kendilerini görmezler. Ama bu sözün muhatabı olarak rahatsız olan bir kişi varsa, kendisi çıkıp ifade etmelidir." dedi.

Arabulucuk sınavını geçemeyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un, itibar suikastı yapıldığı yönündeki sözlerine dair görüşü de sorulan Özkoç, "Sen partinin İstanbul'da itibarını yerle bir ettin. Kazanılmış bir seçimin ardından ne söylediğini anlayabilmek için Türkiye, hep birlikte bir araya geldik, ne söylediğini anlayamadık." diye konuştu.

Kaynak: AA