CHP'den Muharrem İnce açıklaması: Bir disiplin süreci başlatılması gündemimizde yok

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, toplantının ardından basın toplantısı düzenledi.

"GENEL BAŞKANIMIZIN SÖYLEMİ ÇARPITILDI"

Öztrak, CHP'li bir siyasetçinin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddiasına değinerek, şöyle konuştu:

"Bu kumpas senaryosu medyada bazı aktörler kullanılarak ortaya konuyor. Saray medyası genel başkanımızın televizyondaki söylemini çarpıtarak köpürttüğü ve hiçbir zaman söylenmemiş 'biliyorum; ama söylemem' yaygarasının arkasına sığındı. Medyadaki asılsız iddiaların ispatını, bunlarla uzaktan yakından hiçbir ilgisi olmayan genel başkanımızdan isteyerek, kendisine meydan okudu. Genel başkanımız da İzmir'de aynı gün çıktı ve kumpasın kime yaradığını, hangi amaçla yapıldığını anlatıp, 'hodri meydan' dedi. O gün bu gündür AK Parti Genel Başkanından tık yok."

"BU CHP'YE DÜZENLENMİŞ BİR KUMPASTIR"

Bu kumpasın asıl hedefinin CHP ve genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyleyen Öztrak, "Bu olay CHP'ye düzenlenmiş bir kumpastır. Bu kumpas ona buna değil CHP'ye karşı tezgahlanmıştır. Sayın genel başkanımızın bu konudaki sözlerinin ve uyarılarının haklılığı bir kez daha ortaya çıkmıştır. Esasen gören gözler için bu olaydan ibret alınacak ciddi dersler vardır. Biz CHP'ye kurulan bu kirli kumpası sükunetle genel hukuk ve parti hukuku içerisinde bozmaya kararlıyız" diye konuştu.

"CHP'DE ÇETE ARAYANLAR KUVAY-İ MİLLİYE RUHUNU BULUR"

CHP'nin ruhunda her zaman Kuvay-i Milliye'nin var olduğunu söyleyen Öztrak, "Bir tek CHP ruhunu hiç anlamayanlar, bu ruhu hiçbir zaman içlerine sindiremeyenler, CHP'nin içerisinde çete arama gafletine düşerler. CHP'de çete arayanlar her zaman karşılarında Kuvay-i Milliye ruhunu bulmuşlardır, bundan sonra da bulacaklar. Kumpas CHP'ye kurulmuştur, bunu bir olarak beraber olarak püskürteceğiz" dedi.

"HİÇBİR ARKADAŞIMIZ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPMADIK"

Öztrak, Muharrem İnce'nin "Partim bana sahip çıkmıyor" sözlerinin hatırlatılması üzerine de "Sayın Muharrem İnce ile ilgili iddiaların gündeme gelmesi üzerinden 3 gün dahi geçmedi. Biz bu konuda hiçbir arkadaşımız ile ilgili açıklama yapmadık. Biz hiçbir arkadaşımızın böyle bir savunmaya ihtiyacı olduğunu da düşünmüyoruz" dedi.

"DİSİPLİN SÜRECİ MYK'NIN GÜNDEMİNDE YOK"

Öztrak, "Bu haberi yayanla ilgili bir çalışma yapılacak mı? Muharrem İnce ile ilgili bir disiplin süreci başlayacak mı?" sorusu üzerine, "Bu haberi yayan sonuç itibarıyla bu kumpasın bir parçası. Dolayısıyla ne olacak, ne bitecek, bu kumpas çerçevesinde neler oluyor dikkatle takip ediyoruz. Olan bitene cevap veriyoruz. Bir disiplin süreci başlatılması konusu bugün topladığımız MYK'nın gündeminde yok." karşılığını verdi.

NE OLMUŞTU?

Sözcü yazarı Rahmi Turan, "Beştepe'de Erdoğan'la görüşen CHP'li" başlıklı yazısında, bir CHP'linin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiğini iddia etti. Turan ayrıca Erdoğan'ın ismi gizli olan CHP'liye 'genel başkan olması gerektiğini söyledi' iddiasında da bulundu.

Söz konusu iddiayı Cumhurbaşkanlığı kaynakları yalanladı. Turan ise bunun üzerine bahsi geçen ismin Muharrem İnce olduğunu söyledi ve haberin kaynağını Talat Atilla olarak gösterdi. Talat Atilla da haberi CHP'nin içinde bir isimden aldığını ve haberi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun teyit ettiğini söyledi.