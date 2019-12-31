CHP'den 'öğrenci affı' teklifi

CHP, yükseköğretim düzeyinde eğitim-öğretim ortamından kopan öğrencilerin yeniden okullarına dönmelerini öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzasıyla hazırlanan kanun teklifi, Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngörüyor. Teklifin gerekçesinde, eğitim hakkının her insanın temelde sahip olduğu haklardan biri olduğuna dikkat çekilerek, "Kız, erkek ayrılmadan herkesin eğitim hakkı bulunmaktadır. Uluslararası sözleşmeler, Anayasa ve diğer mevzuatta da bu husus açık bir şekilde düzenlenmiştir. Eğitim, temel bir insan hakkı olarak evrensel ölçekte kabul görmektedir. Bunun altında yatan en önemli etken eğitimin; insan kişiliğinin tüm yönleriyle gelişmesinde çok önemli bir faktör ve insanların kendilerini gerçekleştirmeleri ve özgürleşmeleri ile doğrudan ilişkili bir süreç olmasıdır" denildi.2018-2019 eğitim öğretim yılında, yükseköğretim kurumlarında örgün eğitim kapsamında 3 milyon 180 bin, toplamda ise 7 milyon 740 bin 502 öğrencinin eğitim gördüğü ifade edilen gerekçede, "Son yıllarda ülkemizde yaşanan ekonomik sorunlar çocuklarımızın eğitim öğretim hayatına da yansımıştır. Ekonomik güçlükler, disiplin sorunları gibi nedenlerle binlerce çocuğumuz eğitim-öğretim hayatını yarıda bırakmak zorunda kalmıştır. Kanun teklifi ile yükseköğretim düzeyinde eğitim-öğretim ortamından kopan çocuklarımızın yeniden okullarına dönmeleri hedeflenmiştir" ifadelerine yer verildi.