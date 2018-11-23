CHP'den Öğretmenlere 3 Bin 600 Ek Gösterge Teklifi

23 Kasım 2018 Cuma 11:38



23 Kasım 2018 Cuma 11:38

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, öğretmenlerin ek göstergelerinin 3 binden 3 bin 600'e çıkarılması için kanun teklifi verdi.Tanrıkulu'nun TBMM Başkanlığına sunduğu kanun teklifine göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na ekli I ve II sayılı cetveldeki öğretmenlerin ek göstergesi 3 bin 600 olarak değiştirilecek.Teklifin gerekçesinde, Devlet Memurları Kanunu'na ekli I ve II sayılı cetvelde devlet memurlarının hizmet sınıflarına göre mali haklar açısından farklı ek gösterge rakamlarının belirlendiği, bu cetvellerde öğretmenlerin ek göstergesinin 3 bin olduğu ve emeklilik keseneklerinin de bu oran üzerinden hesaplandığı kaydedildi.Öğretmenlerin ek göstergelerinin 3 bin 600'e çıkartılmasının emekliliklerinde büyük oranda fayda sağlayacağı, 3 bin 600 ile 3 bin ek gösterge üzerinden emekli olanlar arasında ciddi emekli maaş farkı bulunduğu vurgulanan gerekçede, şu ifadelere yer verildi:"Yıllarca çalıştıktan sonra emekli olan öğretmenlerin maaşlarında büyük oranda azalma meydana gelmektedir. Fiilen görev yapılan süre içerisinde verilen ek ders ücretleri ve ek ödemeler, emekli keseneklerine yansıtılmadığı ve emeklilikte ek ders ücreti de alınmadığı için emekli oIan bir öğretmenin aldığı maaş ile görev yapan öğretmenin aldığı maaş arasındaki fark büyüktür. Bu ücret farkı sebebi ile pek çok öğretmen emekliliği hak etmiş olmalarına rağmen emekli olamamaktadır. Bu bağlamda, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar da dikkate alınarak, yaşanan mağduriyetin giderilmesi amacıyla öğretmenlerin ek göstergelerinin 3 bin 600'e çıkarılması için gerekli düzenlemenin yapılması adına bu kanun teklifini hazırlama zarureti hasıl olmuştur."