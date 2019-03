CHP'den "Seçim Ekonomisi" Eleştirisi

Kaynak: AA

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "İktidar acımasız bir seçim ekonomisi uyguluyor. Bütün ipleri koyuvermişler. Bütçe disiplini falan kalmamış. 'Seçimi kazanalım, ondan sonrası tufan' diyorlar. Bu yılın ilk 2 ayında faiz harcamaları yüzde 73 artmış. İlk 2 ayda faiz lobilerine ödenen para 22 milyar Türk lirası." dedi.Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısına, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümünü kutlayarak ve şehitleri anarak başladı.Çanakkale Deniz Zaferi'nin tarihin akışını değiştirmiş bir olay olduğunu belirten Öztrak, bu büyük destanın Anadolu ve Rumeli'de milli bilinci yeniden şahlandırdığını, Kurtuluş Savaşı'nın da mayası olduğunu kaydetti.Emperyalistlere "Çanakkale geçilmez" dedirten bu savaşın Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal'in tarih sahnesine adımını attığı ilk önemli olay olduğunu ifade eden Öztrak, Atatürk ve silah arkadaşlarını, bu vatan için gözlerini kırpmadan can veren tüm şehitleri saygı, rahmet ve minnetle andı.Yerel seçim kampanyalarına "Martın sonu bahar." diyerek başladıklarını, baharın işaretlerinin artık iyiden iyiye görüldüğünü dile getiren Öztrak, "Karşımızdaki Bahçeli-Erdoğan koltuk aşkı ittifakı bahar havasından rahatsız. Yaklaşan baharı nasıl kışa çeviririz diye milletimizin arasına nifak sokmaya uğraşıyorlar." diye konuştu.Öztrak, çok partili yaşama geçilen 1946'dan bu yana Türkiye'de 20 genel, 14 tane de mahalli idare seçimi yapıldığını hatırlatarak, 73 yıllık çok partili demokratik yaşamda, bugün görülen hukuka ve ahlaka sığmayan binbir türlü seviyesizliğin daha önce hiç yaşanmadığını söyledi.İktidarın, başkanlık projesiyle demokrasi ve hukuk devletini zaafa uğrattığını, ekonomide yıllardır biriken kırılganlıkların üstünü sıcak para şalıyla örttüğünü, ekonomiyi "dolarkolik" yapıp sonra da "Yerliyiz, milliyiz." diyerek halkı aldatmaya çalıştığını, ülkeyi ekonomik krize soktuğunu, millet pahalılık ve işsizlik altında inim inim inlerken pansumanla, aspirin tedavisiyle işleri geçiştirmeye çalıştığını savunan Öztrak, "Saray sosyetesi, yanlarına sarayın bekçisini de alarak miting meydanlarında akla hayale sığmayacak FETÖ mukabili senaryolara, yalanlara, iftiraya, tehdide başvurup duruyorlar." dedi."Türkiye için ufku kalmayan, gerilimden başka bir sermayesi olamayan bu 'kızma birader'ler hayat pahalılığı ve işsizlik konuşulmasın diye bir beka meselesi ortaya attılar. Milletimiz de mizah gücüyle bu bekanın Bahçeli-Erdoğan koltuk aşkı ittifakı olduğunu hemen anladı." ifadesini kullanan Öztrak, "kifayetsiz iktidar"ın mutfaktaki yangın ve boş tencereler karşısında çaresiz kaldığını ileri sürdü."Vatandaşın tenceresi boş"İktidarın, tüm muhalefet partilerinin liderlerine hakaret ettiğini, yargı gücüyle milyonluk tazminat davalarını, hapis tehditlerini devreye soktuğunu, ezan ve bayrak gibi kutsalları konuştuğunu, Kabataş benzeri kumpaslarla milleti birbirine düşürmeye çalıştığını öne süren Öztrak, "Ancak en muhteris yandaşlar, en iflah olmaz troller bile Erdoğan'ın görmediği tehlikeyi görüp, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açık açık itiraf ediyorlar." dedi.Bunlar da yetmeyince FETÖ tarzı kumpaslarla adaylarına saldırıldığını savunan Öztrak, bu kumpasların açığa çıktığını, milletin bunları gördüğünü söyledi.Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yeni Zelanda'daki teröristin, Müslümanları şehit ederken çektiği dehşet verici görüntüleri meydanlarda izlettiğini kaydeden Öztrak, şöyle konuştu:"Haçlı zihniyetini hortlatan bir alçağın, İslamofobik saldırısı sırasında çektiği propaganda görüntülerinden 3-5 oy uğruna kendine propaganda malzemesi çıkarmaya çalışıyor. Bir de sıkılmadan Genel Başkanımızın sözlerini kesip biçiyor, Türk siyasi tarihinde örneği görülmemiş bir çarpıtma ve iftira kampanyasına girişiyor. Bunlar ayıbı da günahı da yazığı da unutmuş vaziyetteler. Tüm bunların bir tek nedeni var, seçimi kaybetme korkusu. Milletimize neden oldukları ekonomik krizi unutturmak için her yolu mübah görüyorlar. Vatandaşın tenceresi boş, mutfaklar yangın yeri. İşsizlik kanayan yara. İflaslar, konkordatolar almış başını gitmiş. Ülkenin her yerinden iflas etmiş pek çok müteahhidin, tüccarın intihar haberleri geliyor. Millete 'cambaza bak' diyerek ekonomik kriz çözülmüyor.""94 ülkenin nüfusundan fazla işsiz var"Marketlere telefon açıp tehdit etmekle enflasyonun düşmeyeceğini dile getiren Öztrak, "Millet işsizliğin pençesinde kıvranıyor. İşsizlik her geçen gün biraz daha artıyor. Son bir yılda işsizlerin sayısı 1 milyon kişi artmış. İşsizlerin sayısı ilk kez 4 milyon 302 bin kişiye ulaşarak kötü bir rekor kırmış. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları 10 aydır hiç durmadan yukarıya doğru gidiyor. İşsizlik oranı yüzde 13,5. Türkiye bu oranla dünya işsizlik liginde 182 ülke içinde 31. sırada. Sudan'ın, Moritanya'nın, Kenya'nın, Kongo'nun, Tanzanya'nın işsizlik oranları bizden daha düşük." dedi.Öztrak, artık istihdam yaratmak bir yana işi olanların da işsiz kaldığını, ekonominin yüzde 4,7 daraldığı 2009 krizinde bile bu kadar kişinin işinden olmadığını ifade etti.Özellikle tarım ve inşaat sektöründeki iş kayıplarının olağanüstü boyutlara ulaştığını söyleyen Öztrak, "İşte kibir ve nifak iktidarının, bu ittifakın milletin görmesini istemedikleri tablo bu." dedi.Türkiye'de yetersiz ve eksik istihdam ile mevsimlik çalışanlar da göz önüne alındığında gerçek işsiz sayısının 8 milyonu bulduğunu ileri süren Öztrak, bu sayının dünyadaki 94 ülkenin nüfusundan daha fazla olduğunu belirtti."Korkuları o kıymetli koltuklarını yitirmek"Bu işsizlik rakamlarının altında bir acı hayat hikayesinin, evladına harçlık veremeyen, bebeğini doyurmak için mama çalan babaların, borcunu ödeyemediği için canına kıyanların olduğunu kaydeden Öztrak, "Sarayında kilosu 4 bin liralık çay içen Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'nın miting kürsülerinden dağıttığı bir avuç kara çayı almak için birbirleriyle kavga eden yurttaşlarımız var." dedi.Üniversite mezunu işsiz sayısının 1 milyonun üstünde olduğuna dikkati çeken Öztrak, milletin bunu haketmediğini ifade etti."Beka sorunu, bize saldırıyorlar" denilerek, zaten patinaj yapmakta olan ekonominin geriye kaydırıldığını savunan Öztrak, şöyle konuştu:"Korkuları o kıymetli koltuklarını yitirmek. Bu korku içinde iktidar acımasız bir seçim ekonomisi uyguluyor. Bütün ipleri koyuvermişler. Bütçe disiplini falan kalmamış. 'Seçimi kazanalım, ondan sonrası tufan' diyorlar. Bunu son yayımlanan bütçe rakamları da teyit ediyor. Bu yılın ilk 2 ayında faiz harcamaları yüzde 73 artmış. İlk 2 ayda faiz lobilerine ödenen para 22 milyar Türk lirası. Dolara vurduğunuzda yaklaşık 4 milyar 200 milyon dolar ediyor. İlk 2 ayda ödenen bu parayla 3 tane Avrasya Tüneli yapılır, üstüne de cebimize 415 milyon dolar para kalırdı. Emeklilikte yaşa takılanlar ve çiftçilerimiz için bulunamayan kaynaklar, faiz lobileri için rahat rahat bulunuyor. Faiz dışı harcamalar da yüzde 43 artmış. Yani seçim için iyice gaza basılmış.""Kurumlar yabancıların eline geçecek"Öztrak, bütçe açığının şubat ayında 8 kat arttığını söyleyerek, "Yılın ilk 2 ayında bütçe açığı geçen yıla göre yüzde 5 bin 727 artışla 11 milyar 700 milyon Türk lirasına yükselmiş. İşte sıcak parayla şişirilen, faiz lobilerine mahkum edilen, boynuna borç prangaları geçirilen ekonomimizde devlet bütçesinin manzarası bu." dedi.BOTAŞ'ın, TPAO'nun, ETİ Maden'in, THY'nin, Ziraat ve Halk bankaları başta olmak üzere Varlık Fonu'na devredilen pek çok kamu kurumunun yapılacak borçlanmalar karşısında teminat olarak gösterileceğini ifade eden Öztrak, "Bu gidişle bu borçları ödeyemezler. Borçları ödeyemedikleri zaman ne olacak? Teminat olarak gösterdikleri bütün bu kurumlar yabancıların eline geçecek." iddiasını dile getirdi."Hem sarayın kibirli adamı hem de sarayın bekçisi seçim meydanlarından sözde dünyaya meydan okuyorlar." diyen Öztrak, ABD'li papaz Andrew Brunson'un ülkesine gönderilmesini eleştirdi.Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanı olmakla övünenler, ülkenin tapusunu da gönül rahatlığıyla emperyalistlere teslim ederler. Ama kimse endişe etmesin. Bu ülkede bunlara 'dur' diyecek, 'Bağımsızlık benim karakterimdir' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerine bağlı milletimiz var. Çanakkale, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk ve Kurtuluş Savaşı ruhu var. Atatürk'ün 'iki büyük eserimden biridir' dediği CHP var. Gırtlağı aşan borçlar ülkemizin bağımsızlığına gölge düşürüyor. Mutfaktaki yangın ve işsizlik milletimizin canını yakıyor.""İttifakımız İYİ Parti ile"Öztrak, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı."CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, '21 Mart'ta Nevruz kutlamalarında bir provokasyonun olabileceğini' söyledi. Partinize ulaşmış resmi bir bilgi var mı?" sorusu üzerine Öztrak, kendilerine ulaşan duyum üzerine parti örgütlerini uyardıklarını kaydetti."CHP'nin Ataşehir Belediye Başkan Adayı Battal İlgezdi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve partisine yönelik eleştirilerde bulundu. Bununla ilgili ne söylersiniz?" sorusuna Öztrak, şu yanıtı verdi:"Biraz önce İlgezdi ile telefonda konuştum. Kendisi, 'basına kapalı olan, bin 500 kişilik bir toplantıda bu ifadelerin geçtiğini' söyledi. Kesip biçerek, konuşmayı kendi çerçevesi içerisinden çıkararak bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Kendisi, 'ne partiyi ne Genel Başkanı hiçbir şekilde eleştirme gibi bir niyetinin olmadığını, bunun bir kapalı toplantıda karşı tarafı eleştirdikten sonra sorulan sorular üzerine vermiş olduğu bir takım cevaplar olduğunu' bana ifade etti.""HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 'Ankara'da Mansur Yavaş'ı destekleyeceklerini' söyledi. CHP'nin parti tabanından gelen rahatsızlıkları gidermek ve oy kaybetmemek için HDP'lilerle temasa geçeceği iddiası var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna karşılık Öztrak, bu seçimde İYİ Parti ile iş birliği yaptıklarını, sandıkta da hangi partiye oy verirse versin bütün yurttaşların oyuna talip olduklarını söyledi."Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na yönelik 'Hristiyanların ağzıyla konuşuyor' eleştirisinde bulundu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu Öztrak, "Siz, Yalova'da Genel Başkanımızın yaptığı konuşmanın tamamına baktınız mı? Ayıptır. Bunun içinden kalkıp 'Şunun ağzıyla, bunun ağzıyla konuşuyor' demek ayıptır. Hele hele bunu kim söylüyor? İslamofobik teröristin propaganda amacıyla çekmiş olduğu filmi, meydan meydan millete servis eden birinin söylemesini anlayışla karşılamak mümkün değildir. Bunu bütün dünya basını konuşuyor." diye yanıtladı."Tüm milletimizin oylarına talibiz"Öztrak, bütün dünyada sosyal medyadan bu içler acısı görüntüler kaldırılırken, meydanlarda bu görüntülerin izletilmesini eleştirdi."HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için 'Seçilirlerse bilsinler ki Kürtlerin oylarıyla seçilecekler' dedi. Bu açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz?" sorusunu Öztrak, "Bizim kimlerle işbirliği yaptığımız, kimlerden oy beklediğimiz açık seçik ortadadır. Bir ana akım medya gazetesinde atılan manşetin gerçekleri yansıtmadığı görülüyor. Sandıkta, bundan önce hangi partiye oy vermiş olursa olsun tüm milletimizin oylarına talibiz." şeklinde yanıtladı."DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın partinize yönelik eleştirileri var. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Herhangi bir çekinceniz var mı DSP'nin CHP'den alabileceği oylara ilişkin?" sorusu üzerine Öztrak, "Herhangi bir çekincemiz yok CHP'den oy alabilecekleri yönünde. Anlaşılan onlar bu tür lafları ederken, bu lafları iktidar partisine değil, ana muhalefet partisine ettiklerinin farkında değiller. Muhalefet partilerinin seçimde birbirlerine cevap vermesini doğru bulmuyorum. Söylenenlere baktığımda üzüntü duyuyorum." dedi.