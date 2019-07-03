03.07.2019 18:48
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CHP'den 'şehitlik' unvanı çağrısı

CHP'den 'şehitlik' unvanı çağrısı ANKARA - CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "FETÖ'nün darbe girişimine karşı sokağa çıkarak hayatını kaybedenler şehit sayıldığı gibi kumpas davalarında hayatını kaybedenlere de şehitlik unvanı verilmesi gerekiyor.

CHP'den 'şehitlik' unvanı çağrısı

ANKARA - CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "FETÖ'nün darbe girişimine karşı sokağa çıkarak hayatını kaybedenler şehit sayıldığı gibi kumpas davalarında hayatını kaybedenlere de şehitlik unvanı verilmesi gerekiyor. 15 Temmuz'da darbe girişimde bulunanlarla kumpas davalarını yürütenler aynı örgüt" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Altay, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Altay, Ergenekon soruşturması ve davalarının FETÖ'nün yargı yoluyla Türkiye Cumhuriyeti'ni tahrip etmeye yönelik bir eylemi olduğunun ortaya çıktığını söyleyerek, "FETÖ'nün darbe girişimine karşı sokağa çıkarak hayatını kaybedenler şehit sayıldığı gibi kumpas davalarında hayatını kaybedenlere de şehitlik unvanı verilmesi gerekiyor. 15 Temmuz'da darbe girişimde bulunanlarla kumpas davalarını yürütenler aynı örgüt" diye konuştu. CHP'den 'şehitlik' unvanı çağrısı
Kaynak: İHA
Cumhuriyet Halk Partisi, Politika

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