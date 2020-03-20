Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››CHP'den serbest muhasebeci ve mali müşavirlere destek - Haberler

CHP'den serbest muhasebeci ve mali müşavirlere destek

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası başkanı Ali Şahin'e destek verdi.

20.03.2020 13:11 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:11
CHP'den serbest muhasebeci ve mali müşavirlere destek
CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası başkanı Ali Şahin'e destek verdi.

CHP İl Başkanı Burak Binzet yaptığı basın açıklamasında, serbest muhasebeci ve mali müşavirlerin zor koşullarda çalıştığına dikkat çekti.

Binzet yaptığı basın açıklamasında, "Korona virüs pandemisi nedeniyle içinde bulunduğumuz olağanüstü koşullarda 120 bin serbest muhasebeci ve mali müşavirler ve yüzbinlerce çalışanı Mart ayı başından beri yüzbinlerce belge, nakit para ve bildirgelerle ve esnafla temas ederek beyannameleri süresinde yetiştirmeye çalışıyor. Haklı talepleri olan beyannameleri bir ay ertelemek için talepte bulunuyor. Ancak bu talepleri Maliye Bakanlığınca uygun görülmediği gibi basın açıklaması yapan Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Şahin ve yönetim kurulu göz altına alınıyor.

Evde kal çağrılarının her gün yapıldığı bir ortamda serbest muhasebeci mali müşavirler işini evde yapması imkansız bir durumdur. Bu insan haklarına da eşitliğe de aykırı bir durum. Şiddetle kınıyor ve Mart ayı beyannamelerinin süreç düzelene kadar ertelenmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Virüsten korunmak için alınıyor ama koronadan yüz kat daha öldürücü Haberler
Virüsten korunmak için alınıyor ama koronadan yüz kat daha öldürücü
Görüntü bugün çekildi! Bir kentimizde ’Evinizde kalın’ uyarıları dikkate alınmıyor Haberler
Görüntü bugün çekildi! Bir kentimizde "Evinizde kalın" uyarıları dikkate alınmıyor
Karantinadan kaçanları bekleyen büyük tehlike! Türk profesör uyardı Haberler
Karantinadan kaçanları bekleyen büyük tehlike! Türk profesör uyardı
Resmi vaka sayısı gerçeği yansıtıyor mu? Araştırmaların sonucu korkunç Haberler
Resmi vaka sayısı gerçeği yansıtıyor mu? Araştırmaların sonucu korkunç
İstanbul’daki tarihi camiden koronavirüs anonsu yapıldı: Dua edelim Haberler
İstanbul'daki tarihi camiden koronavirüs anonsu yapıldı: Dua edelim
Bir Avrupa ülkesinde daha koronavirüs sebebiyle ölü sayısı bini geçti Haberler
Bir Avrupa ülkesinde daha koronavirüs sebebiyle ölü sayısı bini geçti
Koronavirüs sonrası fiyatı artan ürünlere bir yenisi daha eklendi Haberler
Koronavirüs sonrası fiyatı artan ürünlere bir yenisi daha eklendi
Koronavirüs nedeniyle pazarlarda yeni dönem başlıyor Haberler
Koronavirüs nedeniyle pazarlarda yeni dönem başlıyor
Loading