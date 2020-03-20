CHP'den serbest muhasebeci ve mali müşavirlere destek

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası başkanı Ali Şahin'e destek verdi.CHP İl Başkanı Burak Binzet yaptığı basın açıklamasında, serbest muhasebeci ve mali müşavirlerin zor koşullarda çalıştığına dikkat çekti.Binzet yaptığı basın açıklamasında, "Korona virüs pandemisi nedeniyle içinde bulunduğumuz olağanüstü koşullarda 120 bin serbest muhasebeci ve mali müşavirler ve yüzbinlerce çalışanı Mart ayı başından beri yüzbinlerce belge, nakit para ve bildirgelerle ve esnafla temas ederek beyannameleri süresinde yetiştirmeye çalışıyor. Haklı talepleri olan beyannameleri bir ay ertelemek için talepte bulunuyor. Ancak bu talepleri Maliye Bakanlığınca uygun görülmediği gibi basın açıklaması yapan Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Şahin ve yönetim kurulu göz altına alınıyor.Evde kal çağrılarının her gün yapıldığı bir ortamda serbest muhasebeci mali müşavirler işini evde yapması imkansız bir durumdur. Bu insan haklarına da eşitliğe de aykırı bir durum. Şiddetle kınıyor ve Mart ayı beyannamelerinin süreç düzelene kadar ertelenmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA