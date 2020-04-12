Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

CHP'den sokağa çıkma yasağı için 'genel görüşme' talebi

CHP, koronavirüs salgını nedeniyle 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı için TBMM'de genel görüşme talebinde bulundu.

12.04.2020 14:53 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:53
CHP'den sokağa çıkma yasağı için 'genel görüşme' talebi

CHP, koronavirüs salgını nedeniyle 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı için TBMM'de genel görüşme talebinde bulundu.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, 2 günlük sokağı çıkma yasağının ilan ediliş şeklinin yol açtığı sorunların belirlenmesi, gelecek süreçte alınacak önlemlerin TBMM'de değerlendirilmesi için hazırlanan genel görüşme önergesini TBMM Başkanlığı'na sundu. Önergede, sokağa çıkma yasağının başlamadan yaklaşık 2 saat önce ilan edildiğini kaydeden CHP'li Özel, kararın ardından halkın ihtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıktığını ve sosyal mesafeye dikkat edilmediğini belirtti. CHP Grup Başkan Vekili Özel, önergede şunları kaydetti: ?"Aynı şekilde sokağa çıkma yasağının 2 gün ile sınırlı kalmayabileceğine yönelik vatandaşlarda oluşan endişe ve kaygıların da bu kuyrukların uzamasına neden olduğu anlaşılmaktadır. 31 ilde iki günlük sokağa çıkma yasağının ilan ediliş biçimi ve sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından yaşananlar başta olmak üzere salgınla mücadelede alınan önlemlerin ele alınabilmesi ve bundan sonra yapılabileceklerin tespit edilebilmesi amacıyla; Meclis Genel Görüşmesi açılmasını arz ve teklif ederiz."


Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Zonguldak, Politika
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Politika Manşet

Haberler

Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu Haberler
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine’den kahreden haber Haberler
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine'den kahreden haber
Bu görüntü uzmanları çok kızdırdı: Bakan Koca’nın bir aylık emeği, 1 gecede heba oldu Haberler
Bu görüntü uzmanları çok kızdırdı: Bakan Koca'nın bir aylık emeği, 1 gecede heba oldu
Bilim insanları: Temmuz’dan önce kontrol altına alınması imkansız Haberler
Bilim insanları: Temmuz'dan önce kontrol altına alınması imkansız
Koronavirüsün daha önce görülmeyen iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsün daha önce görülmeyen iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı
Haberler ›› Politika ››CHP'den sokağa çıkma yasağı için 'genel görüşme' talebi - Haberler

Son Dakika Politika Haberleri

15:53: İstanbul Tıp Fakültesi'ndeki Coronavirüs Hastalarına Robotlar Bakacak - Haberler 15:53: Rus Doktor Uyarıyor: Yeni Tip Coronavirüs Tamamen Yok Olmayacak! - Haberler 15:51: Bakan Albayrak: "Aylık bin 170 lira maaş desteğini sağlayacağız" - Haberler 15:44: Uygulama noktasında sürücülerin ateşleri ölçüldü - Haberler 15:43: İngiltere'de 1.5 kişinin karantinada yiyecek bulamadığı açıklandı - Haberler 15:42: Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor 14:06: Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu 13:50: Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi - Haberler