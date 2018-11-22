CHP'den Tarım Eleştirisi

22 Kasım 2018 Perşembe 13:09



22 Kasım 2018 Perşembe 13:09

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, "Toplam tarım alanımızın 32 milyon dönümü AKP iktidarı tarafından yok edildi." dedi.Sarıbal, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, hükümetin tarım politikalarını eleştirdi.Türkiye'nin yurt dışından buğday ithalatı yaptığını ifade eden Sarıbal, "Toplam tarım alanımızın 32 milyon dönümü AKP iktidarı tarafından yok edildi. Şu anda ekilmiyor 32 milyon dönüm. 93 milyon dönüm buğday alanının ise 16 milyon dönümü şu anda buğday ekiminden çıktı." diye konuştu.Sarıbal, Türkiye'de yaklaşık 600 bin dekar soğan ekili alan bulunduğunu ve yılda ortalama 2 milyon ton rekolte elde edildiğini hatırlattı.Bunun yıllara göre değiştiğini ancak bir planlama olmadığı için üreticinin arz ve talep üzerinden soğan ekimine karar verdiğini aktaran Sarıbal, iklim koşulları nedeniyle soğanın kalite ve veriminde bu yıl düşüş yaşandığına işaret etti.Orhan Sarıbal, sözlerini şöyle sürdürdü:"Hem üretim alanı daraldı hem de aynı zamanda tarladaki ürün zarar gördü ve rekolte düşüklüğü oldu. Bunu söyledik iki ay önce kışın soğan pahalı olacak diye. Geldiğimiz noktada soğan şimdi patladı patlıyor. Sorun şu; bir tarım politikanız yok, bir üretim planlamanız yok, üretici arz ve talep dengesi üzerinden yürüyor. Dolayısıyla ürün para etmiyor, girdiler mazot, ilaç, tohum ve gübre hepsi yüzde yüz artmış."