CHP'den Tatil Önerisi: Her Yıl 100 Bin Aileye, 5 Bin TL Turizm Desteği Verilsin

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, 2019 sezonunda artan yabancı turist talebi nedeniyle iç turizmde gelişen tatil enflasyonunu Meclis gündemine taşıdı. Budak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı'na verdiği önergede, yerli turistin mağdur olmaması için hemen önlem alınmasını istedi.

'EGE'DE YÜZDE 35, AKDENİZ'DE YÜZDE 45 ZAM YAPILDI'

"Otellerde 2019 sezonu için yerli turistlere ayrılan payın azaltıldığı, Ege otellerinde yüzde 35, Akdeniz otellerinde ise yüzde 45'e varan zamların, sezon yaklaştıkça yüzde 60'lara hatta yüzde 100'lere ulaşacağı ifade edilmektedir" diyen Budak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı'na verdiği önergede sözlerine şöyle devam etti:

'100 BİN AİLEYE 5 BİN TL DESTEK VERİLSİN'

"Yurt dışında asgari ücretle geçinen, Türkiye'de geldiği otelden dışarı çıkmayıp orada yiyip içen, esnafa en ufak bir katkısı bulunmayan turist profili cennet kıyılarımızın tadını çıkarırken, bizim işçimiz, emeklimiz, asgari ücretlimiz tatilin ancak hayalini kuruyor. CHP olarak her yıl olanağı bulunmayan 100 bin aileye 5 bin TL yurt içi turizm desteği verilmesini öneriyoruz. İmkanı olmayan vatandaşlarımıza verilecek böyle bir destek, sosyal devlet olmanın da bir gereğidir."