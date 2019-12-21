CHP'den tazminatlarını alamayan madenciler için kanun teklifi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in imzası ile TBMM Başkanlığı'na sunulan yasa teklifi ile 'İş Kanunu'nda' değişiklik öngörülüyor.

Teklif, Maden Kanunu kapsamında rödovans sözleşmesi çerçevesinde yer altı maden işletmeciliği yapan şirketlere ait işletmelerin, kıdem tazminatı yükümlülüklerini ayırmaları, ilgili kamu kurumunun bu yükümlülüklerin ayrılıp ayrılmadığını denetlemesini içeriyor. Şirket tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda rödovans sözleşmesinin sonlandırılması ve işçilerin kıdem ve ihbar tazminatları ile diğer alacaklarının ödenmesinde ilgili kamu kurumunun sorumlu olması öngörülüyor.

Özel, 13 Mayıs 2014 tarihindeki kazada Soma'da 301 madencinin yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, "Soma'daki kazanın ardından 2 bin 700 madenci işsiz kalmış, bu madencilere aradan geçen süreye rağmen kıdem ve ihbar tazminatları dahil alacakları verilmemiştir. Teklifle rödovans sözleşmesi çerçevesinde yer altı maden işletmeciliği yapan şirketlere ait işletmeler kıdem tazminatı yükümlülüklerini hesaplamakla ve ilgili kamu kurumu da bunu denetlemekle görevlendirilmiştir. Söz konusu yükümlülük karşılıklarının ayrılmaması durumunda rödovans sözleşmesi re'sen sonlanacak olup, kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmemesi durumunda ilgili kamu kurumlarının asıl işveren sayılması ve alacakları nedeniyle madencilerin mağdur edilmemesi amaçlanmaktadır."