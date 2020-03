CHP'den "tıbbi sarf malzemesinde KDV kaldırılsın" önerisi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP olarak salgın süresince dezenfektan, alkol, maske, kolonya, ateş ölçer ile ihtiyaç duyulan tüm tıbbi sarf malzemesi ve araç gereçte Katma Değer Vergisi'nin kaldırılmasını önerdiklerini belirtti.Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye ilişkin CHP olarak temel yaklaşımlarının, "en iyisini umut edip en en kötüsüne hazır olma" yönünde olduğunu söyledi.Bütün krizler gibi bu krizin de en çok yoksulları vurduğunu dile getiren Özel, bu konuda en önemli eksikliğin aile sigortası olduğuna dikkati çekti.TBMM'de grubu bulunan siyasi partilere çağrıda bulunan Özel, Meclis'e daha önce Aile Sigortası Kanun Teklifi sunduklarını hatırlatarak "Aile sigortası düzenlemesini TBMM'den hızla geçirirsek, bu kriz sürecinde özellikle yoksul vatandaşların barınmaları, korunmaları, beslenmeleri için en önemli katkıyı yapmış oluruz. Bunu tüm siyasi partilere özellikle de Adalet ve Kalkınma Partisine önemli ve samimi bir çağrı olarak sunuyoruz." dedi.CHP Koronavirüs Salgınını İzleme Komitesi oluşturulduğunu hatırlatan Özel, komitenin son toplantısında alınan kararları paylaştı.Kovid-19 ile mücadeleye ilişkin önemli uyarıları olacağını belirten Özel, "Elbette eleştirilerimiz var ama bugün eleştiri yapma zamanı değil. Eleştirileri bir kenara not ederek, daha sonraya bırakarak yapıcı katkı yapma dönemindeyiz." diye konuştu.Özel, CHP olarak salgın süresince dezenfektan, alkol, maske, kolonya, ateş ölçer ile ihtiyaç duyulan tüm tıbbi sarf malzemesi ve araç gereçte Katma Değer Vergisi'nin kaldırılmasını önerdiklerini bildirdi.Bu ürünlerin sabit kar marjıyla perakende satış fiyatları için üst sınır belirlenmesini önerdiklerini dile getiren Özel, şöyle devam etti:"Bu üst sınırın üzerindeki satışın cezalandırılmasını ve sabit fiyat uygulamasına geçilerek kolonya, dezenfektan ve maskede üretim fiyatları belli, toptancı ve perakende satış fiyatlarının belirlenmesinin kriz boyunca son derece önemli olduğunu ifade ediyoruz. Tüm sağlık malzemeleri ve bu tür maddelerin ithalatı üzerindeki tüm vergilerin, sınırlamaların ve ithalatı geciktirici prosedürlerin salgın süresince ertelenmesini öneriyoruz. Bu süreçte ihtiyaç olacak kritik malzemenin ihracatına yasak getirilmesini öneriyoruz. Sahtecilikle mücadele için gerekli caydırıcı tedbirlerin alınıp bir an önce duyurulmasını öneriyoruz."Sağlık çalışanları için önerilerSağlık personeliyle ilgili 6 maddelik önerileri olduğunu bildiren Özel, sağlıkçıların hasretle bekledikleri sağlıkta şiddet yasasının, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin ittifakıyla çıkarılmasını istedi.Atanamayan 620 bin sağlıkçı olduğuna değinen Özel, şöyle konuştu:"Bugünlerde kamu otoritesi de yeni sağlıkçılara, sağlık ordusunun güçlendirilmesine ihtiyaç olduğunu söylüyor. Bu aşamada atanmamış sağlık personelinin önemli bir kısmının atanması için büyük bir fırsatla karşı karşıya olduğumuzu, buna ihtiyacımız olduğunu ifade ediyoruz. Yetkin sağlık personelinden emekli olanların da hiç olmazsa bu kriz boyunca bir seferberlik halinde geri çağrılmasının son derece önemli olduğunu düşünüyor ve öneriyoruz.Sağlık personelinin uzun mesai, nöbetten sonra yorgun argın şekilde toplu taşımaya binmesi ya da uykusuz, yorgun ve gergin şekilde araba kullanması yerine sağlık personelinin mesaiye gidiş ve gelişlerinde rahat edecekleri, dinlenecekleri, daha fazla yorulmayacakları hızlı ve hijyenik ulaşım için derhal tedbirler alınmalıdır. Dezenfekte edilmiş servislerle hızla evlerine ulaştırılmaları, dinlenmeleri ve tekrar mesaiye gelmeleri için zaman kaybetmemeleri sağlanmalıdır. Bunların hiçbirinin yapılamadığı durumlarda sağlık personelinin taksi giderleri, salgın boyunca fatura karşılığında ödenmelidir.""Sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılmalı"Kreşlerin kapatılması ve küçük çocuğu olan annelere kamuda izin verilmesinin doğru olduğunu ancak sağlık çalışanlarının bu imkandan yararlanamadılarını kaydeden Özel, "Bu soruna hızla çözüm üretilmesi gerekiyor. Kreşi kapanmış, evde kalmış ama annesine, babasına hastanede ihtiyaç olan bu çocukların durumuna çare üretmek zorundayız. Fazla çalışmaları, ekstradan katlanmak zorunda kaldıkları masrafları telafi etmek üzere sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılmalı. Bu süre içinde sağlık çalışanlarına en az 1 maaş ikramiye verilmesi de Sağlık Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından değerlendirilmeli ve hızla sonuçlandırılmalıdır." diye konuştu.Üniversite hastanelerinin, salgın öncesinde dahi tıbbi malzeme ile sarf malzemesi temininde sıkıntı çektiklerini savunan Özel, "Bu kriz durumunda en yumuşak karın, üniversite hastanelerinin sıkıntılarıdır. Üniversite hastaneleri gerek malzeme gerekse ekonomik olarak doğrudan desteklenmelidir." dedi."Yoğun bakımlar ve tanı kiti"Bir diğer önemli sorun alanı yoğun bakımlar ve tanı kitiyle ilgili olduğunu söyleyen Özel, koronavirüse ilişkin testlerin, 81 ilde yapılmasını sağlayacak tedbirlerin bir an önce alınması gerektiğini vurguladı.Yoğun bakım yataklarının artırılabilmesi için gerekli her türlü tedbirin alınmasının önemine dikkati çeken Özel, "Bu konuda 577 özel hastanenin, bugün tanı koyulduğunda hastayı derhal kamuya yollayıp, kendilerinin bu mücadelenin içinde olmaması düşünülemez. Özellikle yoğun bakım üniteleri ve yatak envanterinin Sağlık Bakanlığı tarafından özel-kamu ayrımı olmaksızın merkezi olarak yönetilmesi son derece önemlidir. Özel hastanelerden pandemiyle mücadelede en optimal şekilde yararlanılmalıdır." ifadelerini kullandı.Maske, oksijen tüpü, solunum cihazı, hastalar açısından kritik malzemeleri, ilaçları üreten fabrikaların ve temel gıda üreten fabrikaların personelinin, karantina şartlarında sağlıkları korunarak çalıştırılmasın önemine dikkati çeken Özel, "Bu yetkinlikteki işçinin hasta olmaması, herhangi birimizin hasta olmamasından yüzlerce kat önemlidir. Kritik fabrikaların işçilerinin karantina şartlarında ve sağlıkları ekstra korunarak o fabrikanın çalışmasının sağlanması çok önemli." şeklinde konuştu.Özel, İngiltere'nin, ventilasyon cihazları için otomobil fabrikalarına görev verdiğine işaret ederek "Türkiye'deki otomobil fabrikaları ve diğer yüksek teknolojili fabrikaların oksijen tüpü, oksijen ve ventilasyon cihazı üretimi konusundaki yetkinlikleri hızla değerlendirilip, bu konuda İngiltere benzeri görevlendirmeler Türkiye tarafından da yapılmalıdır." diye konuştu."Düşman eli değil"Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiyelerine aynen uyulması çağrısında bulunan Özel, "Bu tavsiyelere uymamanın ağır sonuçlarını hepimiz gibi onlar ve kamu otoritesi doğru değerlendirmelidir." ifadesini kullandı.Türk Tabipleri Birliği ve Türk Eczacıları Birliği gibi meslek kuruluşlarıyla diyalog kanallarının sürekli açık tutulması gerektiğine dikkati çeken Özel, şöyle devam etti:"Türk Tabipleri Birliğinin uyarılarının ifade edildiği, gazetecilerin sorularına dahi tahammül edilemeyen bir yaklaşımın kriz yönetimi açısından sıkıntılı olduğunu düşünüyoruz. Türk Tabipleri Birliği ve Türk Eczacıları Birliğinin birer temsilcisinin Bilim Kurulunda mutlaka yer almaları, takip etmeleri ve meslek örgütlerinin tavsiyelerinden de bu kriz yönetiminde mutlaka yararlanılması gerektiğini ifade ediyoruz. Türk Tabipleri Birliğinin uzattığı, 'Krizi birlikte yönetelim.' eli, düşman eli değildir. Bu elin havada bırakılmasının maliyeti çok yüksektir, bunu kimse göze almasın.Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı gibi mümkün olan en kısa zamanlı güncellemelerle Türkiye'de de hasta sayısı, iyileşen vaka sayısı, şüpheli vaka sayısı ve ağzımızdan yel alsın, umuyoruz hiç olmaz ama varsa hayatını kaybeden vaka sayısı monitörize edilmeli. Türkiye için güvenilir kaynak, Sağlık Bakanlığının yönettiği bir site olmalıdır. Bu, spekülasyonların önüne geçilmesi, hızlı bilgi alınması için son derece önemlidir."Özel, "İyi ki şehir hastaneleri yapıldı diye kapatılan hastaneler, planlandığı gibi satılmadı. İyi ki tekrar açabildik, karantina hastanesi olarak kullanabiliyoruz. Bu tecrübeyi kimse unutmasın. Keşke mümkün olan en boş yatakla çalıştırılma esasına göre çalışan askeri hastaneleri kapatıp bir kısmını da sivilleştirmeseydik. Çünkü savaş durumunda, olağanüstü bir durumda hep boş yatak bulundurma ve hızla hasta kabul edebilme potansiyeli yüksek askeri hastaneler elimizin altında dursaydı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA