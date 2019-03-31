CHP'den Veri Akışının Durduğu İddiası

Kaynak: DHA

CHP Genel Başkan yardımcıları Muharrem Erkek, Tuncay Özkan, Oğuz Kaan Salıcı ve Seyit Torun, partilere veri akışının durduğu iddiasıyla Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) ziyarette bulundu. CHP'li Erkek, "Saat 19.36'da siyasi partilerimize YSK'dan veri akışının durması ve bu durum 56 dakika devam ettiği için buradayız. Bu konuda bir rapor hazırlamalarını istedik" dedi.CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek, Tuncay Özkan, Oğuz Kaan Salıcı ve Seyit Torun, oy sayım işlemi devam ederken YSK'ya ziyarette bulundu. Erkek, Özkan, Salıcı ve Torun, YSK Başkanı Sadi Güven ile görüştü. Çıkışta açıklama yapan Erkek, şöyle dedi:"Saat 19.36'da siyasi partilerimize YSK'dan veri akışının durması ve bu durma 56 dakika devam ettiği için buradayız. Bunun nedenini sormak için geldik. YSK Başkanı Sayın Sadi Güven ve YSK temsilcileriyle görüştük. Kendisi de bunun nedenini bilmediğini ve henüz öğrendiğini söyledi. Biz de derhal uzman kişilerle görüşüp bu konuda bir rapor hazırlamalarını istedik. Süreci yakından takip ediyoruz. Çünkü seçimler demokrasinin ve ülkemizin geleceğinin en önemli adımıdır. YSK temsilcimiz, YSK Başkanıyla görüştükten sonra raporu bize iletecek."'MÜDAHALE OLURSA GEREĞİNİ YAPACAĞIZ'Süreci yakından takip edeceklerini, tüm sandık görevlilerinin görevlerinin başında olduğunu vurgulayan Erkek, "Tüm sandık kurulu üyelerimiz, müşahitlerimiz, ilçe seçim kurulu üyelerimiz görevinin başında. Tüm sandıklarda ıslak imzalı tutanakları takip ediyoruz. Oradan da tüm kontrollerimizi ve karşılaştırmalarımızı yapacağız. Islak imzalı tutanakları da birleştirme tutanaklarını da takip edeceğiz. Herhangi bir müdahale olursa gereğini yapacağız" ifadelerini kullandı.CHP'liler, açıklamanın ardından YSK'dan ayrıldı.Görüntü dökümü-Muharrem Erkek'in açıklaması-DetaylarHaber-Kamera: Özkan ARSLAN-Gökhan CEYLAN-Harun ÖZALP/ANKARA,