Haberler » Politika » CHP'den 'yerel yönetimlere' ilişkin açıklama - Haberler

CHP'den "yerel yönetimlere" ilişkin açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), AKP dönemindeki alacaklarını tahsil etmek için belediyelerimize icra gönderiyor.

05.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:14CHP'den
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), AKP dönemindeki alacaklarını tahsil etmek için belediyelerimize icra gönderiyor. AKP, zor şartlar altında halka hizmet vermeye çalışan belediyelerimizi çalıştırmamaya kararlı. Belediyelerimizin iflasını istiyor." ifadelerini kullandı.
Torun, yazılı açıklamasında, belediyeler AK Parti'li olduğunda alacağını istemeyen devlet kurumlarının, CHP'li belediyelerden bunları talep ettiğini belirtti.
AK Parti'li belediyelere hiçbir kamu kurumunun borç takibi yapmadığını savunan Torun, şöyle devam etti:
"Bugüne kadar alacağı olduğunu hatırlamayan SGK, belediyeler AKP'den bize geçince alacağını hatırladı. SGK, AKP dönemindeki alacaklarını tahsil etmek için belediyelerimize icra gönderiyor. AKP, zor şartlar altında halka hizmet vermeye çalışan belediyelerimizi çalıştırmamaya kararlı. Belediyelerimizin iflasını istiyor. Yapılandırma ve başka çözümlere de yaklaşmayan SGK, belediyeleri zor durumda bırakacak, çalışamaz hale getirecek yöntemler deniyor. Belediyeye icra göndererek hem başkanı itibarsızlaştırmak istiyor hem de belediyenin gelir kaynaklarını kesiyor. Bu tamamen siyasi bir karardır. Belediyelerimiz halkın kurumlarıdır. Halkın seçtiği temsilcileri zora sokarak, halkın belediyelerini işlemez hale getirerek aslında CHP'li belediye başkanı cezalandırılmıyor, halk cezalandırılıyor."
Torun, CHP'li belediye başkanlarının israfa ve talana "dur" dediğini ifade ederek, "Elbette kamunun 1 kuruşunun üzerine kimse yatmaz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bizim belediye başkanları ayrıca 1 kuruşuna kadar AKP'den kalan borçları ödeyecek. Ama bizi iflasa sürüklemek insafsızlığını da görüyor ve isyan ediyoruz. Hele hele SGK'nın uyguladığı çifte standardı hiç kabul etmiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
"Biz, Türkiye Cumhuriyeti'nin belediyeleriyiz"
Torun, kamu bankalarının AK Parti'li belediyelere kolay kredi verirken, CHP'li belediyelere kredi vermediğini ileri sürerek, kamu bankaları ve İller Bankasının da çifte standart uyguladığını savundu.
"Bu kurumlar halkın kurumları, belediyeler de halkın belediyesi. Bu yolla halk cezalandırılıyor." ifadesini kullanan Torun, şunları kaydetti:
"Belediyelerimiz devletin kredi ve hibe hizmetlerinin birçoğundan şartları en iyi biçimde yerine getirse de projeleri iyi hazırlansa da faydalanamıyor. Biz, Türkiye Cumhuriyeti'nin belediyeleriyiz. Belediyelerimizin önünde 'T.C.' ibaresi var. Başka ülkenin belediyesi değiliz. AKP iktidarını ve sarayı bunu hatırlamaya davet ediyorum. Kişiler gidici, kurumlar kalıcıdır. Kimse kurumları yıpratmasın. Kimse halkı cezalandıramaz."

Cumhuriyet Halk Partisi, Sosyal Güvenlik Kurumu, AK Parti, Politika

Kaynak: AA

Politika

Son Dakika Haberleri

18:32 İçişleri Bakanı Soylu, Afganistan Maliye Bakanı Kayumi ile görüştü - Haberler
18:30 CHP Grup Başkanvekili Özel: "Ceza indirimleri konuşulmalı" - Haberler
18:30 Eşi, kuzeni tarafından öldürülen kadın cinayet gününü anlattı - Haberler
18:28 AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Eroğlu: "İstanbul'a hizmet için şevk ve heyecan olacak" - Haberler
18:25 İzmir'deki yangında can veren anne ve oğlu yan yana defnedildi - Haberler
18:11 Sahile vuran cismi gören vatandaşlar telefona sarıldı - Haberler
18:00 Beyin kanaması geçirdiği anlaşılan genç 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Haberler
17:54 Kendini banyoda asan genci annesi son anda kurtardı - Haberler
17:38 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cambridge Camisi'nin açılışını yaptı: Avrupa'nın ilk çevre dostu camisidir - Haberler
17:34 Kaçak elektrik denetimi sırasında fenalaşan kadın öldü - Haberler
5.12.2019 18:40:28