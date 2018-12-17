CHP Denizli Bozkurt Belediye Başkan Adayı Birsen Çelik Kimdir?

Kemal Kılıçtaroğlu'nun açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP Denizli Bozkurt Belediye Başkan adayı Birsen Çelik oldu. Peki, CHP Denizli Bozkurt Belediye Başkan adayı olan Birsen Çelik kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Birsen Çelik hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BİRSEN ÇELİK KİMDİR?

Birsen Çelik, Denizli'li babanın ve annenin çocuğu olarak 1958 yılında Denizli'de dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Denizli'de tamamladı. Üniversite eğitimine Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde devam etti.

1981 YILINDA KENDİ ECZANESİNİ AÇTI

1981 yılında üniversite'den mezun olan Birsen Çelik, üniversite öğreniminden hemen sonra 1981'de Bozkurt ilçesinde Hambat Eczanesi adı altında kendi eczanesini açarak mesleğe başladı.

PEK ÇOK SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜNDE ÇALIŞTI

2 dönem Denizli Eczacı Odası yönetim kurulunda çalıştı ve aynı zaman da siyasete atıldı. Bozkurt CHP İlçe Örgütüne katılan Çelik, daha sonra 2 dönem Denizli CHP İl Yönetiminde çalıştı. Bu yıllarda Birsen Çelik, Bozkurt ADD Yöneticiliği, Hambatlılar Derneği Kurucu Üyeliği, ÇYDD Üyeliği gibi pek çok sivil toplum örgütünde yer aldı. CHP milletvekili adayı oldu.

2014'TE BOZKURT BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLMİŞTİ

30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Bozkurt Belediye Başkanı seçildi. Evli ve 2 çocuk annesi olan Denizli Bozkurt'un mevcut belediye başkanı Birsen Çelik, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP Denizli Bozkurt Belediye Başkan adayı oldu.