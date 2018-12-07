CHP Denizli'de 4 İlçenin Daha Belediye Başkan Adayını Açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP
) yaklaşan yerel seçimler öncesi Denizli
'nin 4 ilçesinde daha belediye başkan adaylarını açıkladı. En son açıklanan isimler ile CHP kent genelinde 9 ilçede adaylarını açıklamış oldu.
CHP yerel seçimlere 4 aydan az bir süre kala belediye başkan adaylarının isimlerini açıklamaya devam ediyor. CHP Denizli'de 4 ilçenin daha adayını açıkladı. CHP'nin açıkladığı ilçe ve isimler ise şunlar oldu: Bekilli
ilçesinde Türkan Keyik, Sarayköy
ilçesinde Cengiz Demirci
, Bozkurt ilçesinde Birsen Çelik
, Buldan
ilçesinde Hikmet Şenözen.
CHP Bozkurt ilçesindeki mevcut Belediye Başkanı Çelik
ile bu seçimlerde de yola devam etme kararı aldı. CHP'nin açıkladığı isimler ile kent genelinde adayları belli olan ilçelerin sayısı 9'a yükseldi. CHP'nin 9 ilçesinde ise henüz aday isimleri açıklanmadı. - DENİZLİ
Denizli,Cumhuriyet Halk Partisi
07 Aralık 2018 Cuma 09:42