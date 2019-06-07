CHP Denizli Milletvekili Arslan hayatını kaybetti (2)

CENAZESİ DENİZLİ'YE GETİRİLDİ

Antalya'nın Aksu ilçesinde ailesiyle birlikte tatil yaparken geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın cenazesi saat 10.30'da Denizli'ye getirilip Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin morguna konuldu.

Arslan'ın ani ölümü, ailesi, yakınları, partililer ve sevenlerini yasa boğdu. Arslan'ın Pamukkale ilçesi Kervansaray Mahallesi, Barbaros Caddesi'ndeki evinin önünde Merkezefendi Belediyesi tarafından taziye çadırı kuruldu. Arslan'ın eşi Nursel ve oğlu Mesut Can Arslan ile kızı Nazife Demirkapı evlerinde taziyeleri kabul etti. Taziye çadırı da partililer ve Arslan'ın sevenleri ile doldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, Denizli Baro Başkanı Müjdat İlhan da taziye ziyaretine gelenler arasında yer aldı.

'SİYASETEN VE YARDIMSEVERLİĞİ İLE ÖN PLANA ÇIKAN BİR İNSANDI'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Acımız büyük. Kazım Arslan, siyaseten ve yardımseverliği ile ön plana çıkan bir insandı. CHP ve Denizli için çok acı bir kayıp. Yeri doldurulamayacak bir insandı. CHP ailesi olarak, ülkemize başsağlığı diliyoruz. Samimiyeti, güler yüzü, barışçıl ve birleştirici dili ile gerçek bir ağabeydi. Hepimiz çok üzüntüyüz. Yarın saat 10.30'da CHP Denizli İl Başkanlığı önünde yapılacak törenin ardından cenazesi evinin önüne getirilecek. Burada helallik alınmasından sonra öğlen Müftü Hulusi Efendi Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek" dedi.

KILIÇDAROĞLU CENAZE TÖRENİNE KATILACAK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da telefonla Arslan'ın ailesini arayıp, başsağlığı dilediği, yarın da cenaze törenine katılmak üzere Denizli'ye geleceği belirtildi.

YARIN ÖĞLENDE TOPRAĞA VERİLECEK

Öte yandan Milletvekili Kazım Arslan'ın cenazesinin yarın öğlende Pamukkale Üniversitesi Kampüsü'ndeki Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi'nde kılınacak namazın ardından, Denizli Asri Mezarlık'ta toprağa verileceği bildirildi.

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/DENİZLİ,



Kaynak: DHA