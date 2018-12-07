07 Aralık 2018, 11:33
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CHP Denizli Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ahmet Divarcı Kimdir?

CHP Denizli Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ahmet Divarcı Kimdir?

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP Denizli Pamukkale Belediye Başkan adayı Ahmet Divarcı oldu. Peki, Denizli Pamukkale Belediye Başkan adayı olan Ahmet Divarcı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

Kemal Kılıçtaroğlu'nun açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP Denizli Pamukkale Belediye Başkan adayı Ahmet Divarcı oldu. Peki, CHP Denizli Pamukkale Belediye Başkan adayı olan Ahmet Divarcı kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ahmet Divarcı hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN AHMET DİVARCI KİMDİR?

Ahmet Divarcı, 1958 yılında Çal'da doğdu. Divarcı, Gökçeada İlköğretmen Okulu'nu bitirdikten sonra, 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Yer Bilimleri Fakültesi'nden jeoloji mühendisi olarak mezun oldu. Mezuniyetin ardından MTA'da işe başlayan Ahmet Divarcı'nın 1981 yılında görevine son verildi.1984-1996 yılları arasında Jeoloji Mühendisleri Odası Temsilcisi olarak 12 yıl görev yapan Divarcı, 1985 yılında Halkçı Parti'nin SODEP'le birleşmesinde İl Sekreterliği görevini icra etti.

2012'DE CHP İL BAŞKAN ADAYI OLDU

1991 yılında SHP İl Yönetim Kurulu Üyesi oldu. 1993 yılındaki SHP-CHP birleşmesinden sonra yönetimde görev aldı. 1999 yılında CHP İl Genel Meclisi Üyeliğine seçilen Divarcı, 2008 yılında CHP İl Yönetimi'nde görev aldı. 2012'de CHP İl Başkan adayı olan, Ahmet Divarcı, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP'den Denizli İli Pamukkale İlçesi Belediye Başkan adayı oldu. Divarcı, evli ve iki çocuk babasıdır.

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07 Aralık 2018 Cuma 11:33