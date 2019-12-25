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CHP Doğanşehir İlçe Başkanlığına Erdem seçildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Doğanşehir İlçe Kongresinde başkanlığa Kenan Erdem seçildi.

25.12.2019 17:37 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:42 CHP Doğanşehir İlçe Başkanlığına Erdem seçildi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Kongresinde başkanlığa Kenan Erdem seçildi.

İlçe kongrelerinin devam ettiği CHP'de 'nın Doğanşehir ilçesinde Belediye Düğün Salonunda gerçekleşen kongre de Kenan Erdem ile Hasan Değirmenci başkanlık için yarıştı.

İlçe kongresine CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, ilçe belediye başkanları ile parti üyeleri katıldı.

Kongrede konuşan İl Başkanı Enver Kiraz, ilçe kongrelerini demokrasi anlayışına uygun, huzur ve barış içerisinde gerçekleştirdiklerini belirterek, yeni seçilen yönetime başarılar diledi. Doğanşehir'e CHP olarak her zaman önem verdiklerini belirten Kiraz, ilçelerin sorunlarını çok yakından takip ettiklerini belirterek Doğanşehir'in yanında olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından geçilen seçimlerde açıklanan sonuçlara göre Kenan Erdem 61 delegenin oyunu alarak ilçe başkanlığına seçildi. Diğer aday Hasan Değirmenci ise 40 oy aldı. - MALATYA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kenan Erdem, Doğanşehir, Malatya, Politika

Kaynak: İHA

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