CHP Dönemi, Çöp, Çamur, Çukur Olarak Tarihe Geçti"

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Cumhuriyet Halk Partisi döneminde bu şehirler Kars'ımız, bu ülke hiç bahar gördü mü, görmedi. Biz bunların belediyecilik kariyerini, karnesini de biliyoruz, ikisi de sıfır. Bunların dönemi çöp, çamur, çukur dönemi olarak tarihe geçti." dedi.Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kars'a gelen Kurum, havalimanında Vali Türker Öksüz, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılınç, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, kurum müdürleri ve partililer tarafından karşılandı.Bakan Kurum, havalimanında AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın adaylarıyla da bir süre görüştükten sonra, beraberindekilerle kent merkezindeki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.Kurum, burada partililere hitaben yaptığı konuşmada, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla hayatını kaybeden şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.Kars'ın bölgenin turizm, tarım ve istihdam anlamında en önemli şehirlerinden olduğunu ifade eden Kurum, "Bugüne kadar zaten bakanlarımız, milletvekillerimiz yapılması gereken her hizmeti yapmaya gayret gösterdiler. AK Parti iktidarları döneminde Kars'a 11 milyar liralık yatırım yapıldı. Bunlardan 2 milyarını da bakanlık olarak biz yaptık. Yatırımlar aynı kararlılıkla hızla devam ediyor." dedi.Kurum, şehirlerdeki deprem riski altındaki alanlarını dönüşümünü yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:"Tüm Türkiye'de kentsel dönüşüm seferberliği başlattık. Yeni yapacağımız projelerde 4-5 katı geçmeyecek yatay mimarı anlayışı olacak ve bizim özümüzü, kültürümüzü yansıtacak projeler olacak. İçinde sosyal donatılarımız olacak. O yeni yapacağımız donatılarda millet kıraathaneleri olacak, millet bahçeleri olacak ve o sosyal donatılarda da vatandaşlarımız huzurlu bir şekilde vakit geçirebilecek ve tüm sosyal ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Bunları yaparken de o şehrin ihtiyacı olan tarım alanlarını, turizm alanlarını korumak suretiyle o şehrin emanet olarak bırakılmış tarihi değerleri korumaya gayret gösteriyoruz."Kars'a millet bahçesi müjdesiTürkiye'deki 81 ile millet bahçesi projesi uygulayacaklarını anımsatan Kurum, "Bu çerçevede kişi başı yeşil alan miktarını her şehrimizde arttırmak istiyoruz ve Türkiye ortalamasını 15 metrekareye çıkaracak bu çalışmayı kararlı ve hızlı bir şekilde tüm Türkiye'de yapıyoruz. Kars'a da bir millet bahçesi yapma sözüyle hareket ediyoruz. Eski devlet hastanesinin olduğu alanı Kars'ımıza millet bahçesi yapıyoruz, hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) aracılığıyla 2023'e kadar 250 bin konutun inşaatını gerçekleştireceklerini ifade ederek, 16 yıldır halkın desteğini aldıklarını aktardı.Halkın kendilerine olan inancı karşısında gecelerini gündüzlerine katarak hizmet ettiklerini vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:"Cumhur İttifakını kurduk ve bu kutlu beraberlik üzerinden bu ülkenin beka meselesi üzerinden bu birliktelik devam ediyor. Bu birlikteliğin içinde güven var, karşılıklı sevgi ve saygı var. Biz bu birlikteliği kurmuşken diğer tarafa da bakıyorsunuz onlar da zillet, illet ittifakını kurdular. Bu ittifakın içinde diyorlar ki martın sonu bahar. Ben de Karslı kardeşlerime soruyorum. Cumhuriyet Halk Partisi döneminde bu şehirler Kars'ımız, bu ülke hiç bahar gördü mü, görmedi. Biz bunların belediyecilik kariyerini, karnesini de biliyoruz, ikisi de sıfır. Bunların dönemi çöp, çamur, çukur dönemi olarak tarihe geçti, milletimizin hafızasına geçti. O dönemi bitiren AK Parti'dir, AK belediyeciliktir, Recep Tayyip Erdoğan'dır."