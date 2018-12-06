CHP Edirne'de Mevcut Belediye Başkanını Aday Gösterdi

06 Aralık 2018 Perşembe 18:23



06 Aralık 2018 Perşembe 18:23

CHP'nin Edirne Belediye Başkan adayı mevcut belediye başkanı Recep Gürkan oldu.CHP Parti Meclisi tarafından onay alan bazı belediye başkan adayları açıklandı.Açıklanan iller arasında Edirne'de yer aldı.CHP, 31 Mart 2019'daki yerel seçimlere Edirne adayı olarak mevcut Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı belirledi.Recep Gürkan kimdir?Edirne'nin İpsala ilçesinde 1964 yılında doğan Recep Gürkan, Trakya ve Anadolu üniversitelerinden mezuniyetinin ardından bir süre öğretmenlik yaptı.Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü'nde şube müdürlüğü ve il milli eğitim müdür yardımcılığı görevleri sonrasında Edirne Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü ile Trakya Üniversitesi Genel Sekreterliğini yürüttü.2011 yılında CHP Edirne milletvekili, 2014 yılında da Edirne Belediye Başkanı seçildi.Gürkan, sendikacılığının yanı sıra pek çok sivil toplum kuruluşunda kurucu ve yönetici olarak görev aldı.Gürkan evli ve 2 çocuk babası.