CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, Hayatını Kaybetti

24 Haziran seçimlerinde Edirne'den parlamentoya giren CHP'li Erdin Bircan, parti çalışması için gittiği Iğdır'da geçirdiği beyin kanaması sonucu yoğun bakıma alınmıştı. Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, Bircan'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.
59 yaşındaki milletvekili hastanede tedavi görüyordu. Bircan'ın vefat haberini CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından duyurdu.
PAZARTESİ GÜNÜ CENAZE TÖRENİ YAPILACAK
Yarkadaş, Twitter'dan "CHP Edirne Milletvekili, sevgili dostumuz, mücadele arkadaşımız ve ağabeyimiz Erdin Bircan'ı saat 09.15'te kaybettik. Uzun bir süredir Ankara'da tedavi gören Erdin Bircan, pazartesi günü Edirne'de son yolculuğuna uğurlanacak" paylaşımını yaptı.
IĞDIR'DA BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ
CHP'de olağanüstü kurultay çalışmaları kapsamında Iğdır'a giden Bircan, beyin kanaması geçirmiş ve ameliyata alınmıştı. Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erdin Bircan'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklanmıştı.
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18 Kasım 2018 Pazar 09:58