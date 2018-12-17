CHP Edirne'nin İpsala Esetçe Belediye Başkan Adayı İbrahim Örs Kimdir?

Kemal Kılıçtaroğlu'nun açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP Edirne'nin İpsala Esetçe Belediye Başkan adayı İbrahim Örs oldu. Peki, CHP Edirne'nin İpsala Esetçe Belediye Başkan adayı olan İbrahim Örs kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? İbrahim Örs hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI İBRAHİM ÖRS KİMDİR?

Esetçe'ninmevcut Belediye Başkanı İbrahim ÖRS, 01.05.1973 yılında İpsala'da dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Esetçe Beldesi'nde, lise öğrenimini Işıklar Askeri Lisesi'nde tamamladı. 1992 senesinde Kara Harp Okulu'na girip, 1995 senesinde Kara Harp Okulu'ndan ayrıldı. 2001-2005 yılları arasında ticaretle uğraştı. Daha sonra 2007-2013 yılları arasında Türkiye'nin alanında lider şirketlerinde Genel Koordinatörlük ve Yöneticilik yaptı.

SİYASETE CHP ile BAŞLADI

Siyasete ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi'nde başlayıp 30 Mart 2014 Mahalli İdareler seçimlerinde Esetçe Belediye Başkanlığı'na partisi tarafından aday gösterildi. 30 Mart 2014 Mahalli İadareler seçimlerinde Esetçe Belediye Başkanı seçildi.İbrahim Örs, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP Edirne İpsala Esetçe Belediye Başkan adayı oldu. Evli ve 1 çocuk babası olan İbrahim Örs, İngilizce, Fransızca ve Bulgarca olmak üzere 3 dil bilmektedir.