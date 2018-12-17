CHP Edirne Süloğlu Belediye Başkan Adayı Mehmet Ormankıran Kimdir?

Kemal Kılıçtaroğlu'nun açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP Edirne Süloğlu Belediye Başkan adayı Mehmet Ormankıran oldu. Peki, CHP Edirne Süloğlu Belediye Başkan adayı olan Mehmet Ormankıran kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Mehmet Ormankıran hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

MEHMET ORMANKIRAN KİMDİR?

Mehmet Ormankıran, 1968 yılında Edirne'nin Süloğlu İlçesi'nde doğdu. İlk ve ortaokulu Süloğlu İlçesi'nde, liseyi ise Edirne Ticaret Meslek Lisesi'nde okudu. Askerden geldikten sonra çiftçilik ve ticaretle uğraşırken bir yandan da Sivil Toplum kuruluşları olan Esnaf Odası'nda yönetici, Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin kuruculuğuyla beraber 8 yıl da yöneticiliğini yaptı.

SİYASETE 1994 YILINDA BAŞLADI

Siyasi hayatı 1994 yılında meclis üyeliği ile başladı. 20 yıl önce Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye oldu. 2011 ve 2012 yıllarında CHP ilçe başkanlığında bulundu. İki dönem belediye meclisi üyesi olarak görev yapan ve ilçe örgütünde sekreterlik görevinde bulunan Ormankıran, son olarak yürüttüğü Süloğlu İlçe Başkanlığı görevinden belediye başkan aday adayı olabilmek için 15 Temmuz 2013 tarihinde istifa etti. Mehmet Ormankıran, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP Edirne Süloğlu Belediye Başkan adayı oldu. Evli ve üç çocuk babası olan Ormankıran, ilçede esnaflık ve çiftçilikle uğraşıyor.