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CHP Emirdağ İlçe Başkanı Recep Özer'den Kazım Kurt'a ziyaret

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP Emirdağ İlçe Başkanı Recep Özer, ilçe teşkilatı ve 31 Mart seçimlerinde CHP Emirdağ Belediye Başkan adayı olan Barış Can ile bir araya geldi.

05.10.2019 12:17CHP Emirdağ İlçe Başkanı Recep Özer'den Kazım Kurt'a ziyaret
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP Emirdağ İlçe Başkanı Recep Özer, ilçe teşkilatı ve 31 Mart seçimlerinde CHP Emirdağ Belediye Başkan adayı olan Barış Can ile bir araya geldi.

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarette, Başkan Kurt bir süre misafirleri ile sohbet etti. Başkan Kurt'a yerel seçimlerde kendilerine verdiği destek için teşekkür eden Recep Özer ve Barış Can, "Bu seçimde olmadı ancak gelecek seçimde Emirdağ'da sosyal demokrat, halkçı belediyecilik ile tanışacak" dedi. Yerel seçimlerde aldığı büyük başarıdan dolayı Başkan Kurt'u tebrik eden Özer ve Can, Başkan Kurt'a çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Emirdağ ilçesinin sosyal demokrat bir anlayışla yakın zamanda buluşması gerektiğini belirtti. Eskişehir'de çok sayıda Emirdağlı vatandaşın olduğunu dile getiren Başkan Kurt, Emirdağ'ın Eskişehir'in bir parçası olduğunu ifade etti. - ESKİŞEHİR

Cumhuriyet Halk Partisi, Kazım Kurt, Recep Özer, Emirdağ, Güncel

Kaynak: İHA

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