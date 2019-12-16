Haberler » Politika » CHP Erzin İlçe Başkanı Yalçın Elmasoğlu oldu - Haberler

CHP Erzin İlçe Başkanı Yalçın Elmasoğlu oldu

CHP Erzin İlçe Başkanlığına Yalçın Elmasoğlu seçildi.

16.12.2019 11:15 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:20CHP Erzin İlçe Başkanı Yalçın Elmasoğlu oldu
CHP Erzin İlçe Başkanlığına Yalçın Elmasoğlu seçildi.

3 adayın girdiği seçimde 46 oy alan Yalçın Elmasoğlu CHP Erzin İlçe Başkanlığına seçilirken, rakipleri Dilek Mert 24, Bülent Avcı ise 19 oy aldı, 1 oy geçersiz ise sayıldı.

CHP Erzin İlçe Başkanı Yalçın Elmasoğlu'nun yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

"Dilek Atmaca, Mehmet Bölükbaşı, İdris Çınkır, Elif Gül, Kazım Güven, Behiye Kargaoğlu, Osman Savaş Özaslan, Erhan Özden, Cavit Özsoy, Neclet Yıldırım, Tayfun Yıldız ve Halime Vural." - HATAY

Cumhuriyet Halk Partisi, Dilek Mert, Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

13:24 Kayseri'de İncesu Belediye Başkanı İYİ Parti'den AK Parti'ye geçti - Haberler
13:23 İlaç firmaları uyuz hastalığında yoğun talebe hazırlıksız yakalandı - Haberler
13:20 Kayseri'de "Fikir, Sanat, Aksiyon; Necip Fazıl Kısakürek" etkinliği - Haberler
13:18 2 çocuğunun annesi Cevahir'i öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet - Haberler
13:14 Polisten kaçan hırsızlık şüphelisi polis aracına çarpıp yaya olarak kaçtı - Haberler
12:44 Abdullah Gül'ün eniştesi, Ali Babacan'ın partisinin kurucular kurulunda yer alacak - Haberler
12:36 İYİ Partili Belediye Başkanı Mustafa İlmek, AK Parti'ye geçti - Haberler
12:05 Trabzon'da 1,5 metre uzunluğunda, 2 ayaklı hayvan iskeleti bulundu - Haberler
11:40 Güzellik uğruna hayatı karardı! Talihsiz kadın tanınmaz hale geldi - Haberler
11:38 Gaziantep evden 350 bin dolar çalan kadınları güvenlik kamerası yakalattı - Haberler
16.12.2019 13:24:29