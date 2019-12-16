CHP Erzin İlçe Başkanı Yalçın Elmasoğlu oldu

CHP Erzin İlçe Başkanlığına Yalçın Elmasoğlu seçildi.



3 adayın girdiği seçimde 46 oy alan Yalçın Elmasoğlu CHP Erzin İlçe Başkanlığına seçilirken, rakipleri Dilek Mert 24, Bülent Avcı ise 19 oy aldı, 1 oy geçersiz ise sayıldı.



CHP Erzin İlçe Başkanı Yalçın Elmasoğlu'nun yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:



"Dilek Atmaca, Mehmet Bölükbaşı, İdris Çınkır, Elif Gül, Kazım Güven, Behiye Kargaoğlu, Osman Savaş Özaslan, Erhan Özden, Cavit Özsoy, Neclet Yıldırım, Tayfun Yıldız ve Halime Vural." - HATAY

Kaynak: İHA