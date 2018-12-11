CHP Erzincan Belediye Başkan Adayı İsmail Taş Kimdir?

Kemal Kılıçtaroğlu'nun açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP Erzincan Belediye Başkan adayı İsmail Taş oldu. Peki, CHP Erzincan Belediye Başkan adayı olan İsmail Taş kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? İsmail Taş hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN İSMAİL TAŞ KİMDİR?

1966 yılında dünyaya gelmiş olan İsmail Taş, Erzincan'da doğdu. Erzincan ilinde bulunan Tercan Yatılı Bölge Okulu'nda ilk ve orta öğretimini tamamladı. 1991 yılında Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi'nden lisans diplomasını aldı. Yüksek lisansını Beykent Üniversitesi'nin Fen Bilimleri Enstitüsünde yer alan İç Mimarlık alanında yaptı. Askerlik hizmetini Hava Harp Okullarının İnşaat Daire Başkanlığı bölümünde Teğmen olarak gerçekleştirdi. İsmail Taş, iş hayatına atıldığı ilk yıllarında inşaat ve mimarlıkla uğraştı. Bu alanda hizmet veren birtakım büyük firmalarda belirli bir süre yöneticilik yaptı.

2011 YILINDA SİYASETE ADIM ATTI

Siyaset ile tanışması 2011 yılında gerçekleşen İsmail Taş, ilk olarak Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında İl ve İlçe teşkilatlarında yer aldı. Bu kapsamda, Meclis üyeliği, Encümen Başkanlığı, İmar ve Kalkınma Komisyon Başkanlığı ve Başkan yardımcılığı görevlerinde aktif olarak rol aldı. Birçok projede, özellikle altyapı, harita ve sanat komisyonlarında aktif olarak hizmet verdi. Yöneticilik yaptığı kuruluşlardan bazıları arasında; Erzincan Sanayi & İş Adamları Derneği, Erzincan Kültür & Eğitim Vakfı ve Erzincan Dernekler Platformu yer alır. İsmail Taş, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP Erzincan Belediye Başkan adayı oldu. Evli ve 1 çocuk babasıdır.