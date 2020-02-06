CHP Erzincan İl Başkanlığına Ayhan Doğan seçildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erzincan
İl Başkanlığına Ayhan Doğan yeniden seçildi.
Kentteki bir düğün salonunda gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Konuşmaların ardından 165 delegenin oy kullandığı seçimde Ayhan Doğan 84, Yaşar Kaya 51, Bülent Yumin 22 ve Yüksel Turan 7 oy alırken bir oy geçersiz kılındı.
Geçerli oyların çoğunluğunu alarak yeniden partinin İl Başkanı Seçilen Doğan, partililere teşekkür ederek, sonucun hayırlı olmasını diledi.