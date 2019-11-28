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Chp eski gençlik kolları başkanı ölü bulundu

CHP eski Gençlik Kolları Başkanı ölü bulunduAntalya'da, eski CHP Döşemealtı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren D. (30), aracının yanında ölü bulundu.

28.11.2019 23:20 | Son Güncelleme: 28.11.2019 23:24
CHP eski Gençlik Kolları Başkanı ölü bulundu
Antalya'da, eski CHP Döşemealtı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren D. (30), aracının yanında ölü bulundu. Arkadaşlarına intihar edeceğine dair mesaj gönderen Eren D.'nin aracının camına siyanürle intihar ettiğine ilişkin not astığı kaydedildi.
Olay, saat 21.00 sıralarında, Döşemealtı'da meydana geldi. Muratpaşa ilçesinde tespih dükkanı bulunan ve takı tamiratı yapan Eren D., hafif ticari araçla Döşemealtı- Korkuteli yolundaki ormanlık alana geldi. Eren D., iddiaya göre, burada arkadaşlarına cep telefonundan intihar edeceğini belirten mesajlar attı. Arkadaşlarının ihbarı üzerihe bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Eren D.'nin aracının yanında hareketsiz yatarken buldu. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Eren D.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Eren D.'nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Eren D.'nin aracı da incelenmek üzere polis otoparkına götürüldü.
Eski CHP Döşemealtı İlçe Gençlik Kolları Başkanı olan Eren D.'nin, aracının camına siyanürle intihar ettiğine ilişkin not astığı kaydedildi.
Chp eski gençlik kolları başkanı ölü bulundu

Güncel

Kaynak: DHA


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