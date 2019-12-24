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CHP Eski Genel Başkanı Hikmet Çetin Açıklaması

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 100. Yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda CHP 4. Genel Başkanı Hikmet Çetin, Kırşehir'e geldi.

24.12.2019 17:26 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:31 CHP Eski Genel Başkanı Hikmet Çetin Açıklaması
KIRŞEHİR (İHA) – 'de, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 100. Yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda CHP 4. Genel Başkanı Hikmet Çetin, Kırşehir'e geldi.

ADD ziyareti sonrasında CHP'de konuşan Çetin, "İçerisinde bulunulan durum bakımından önemli bir konu. Türkiye, bizlerin gençlik yıllarında tarımda kendi kendine yeten nadir ülkelerden birisiydi. İnsanların en önemli ihtiyacı gıda, Türkiye'nin kendi kendine yeten ülke olması çok önemli" dedi. En önemli sorununun işsizlik ve ekonomi olduğunu anlatan Çetin, konuşmasını şöyle sürdürdü;

"En büyük sorun; ekonomi pahalılık ve bağlı olarak da işsizliktir. Yatırım ve sanayileşme olmadığı sürece işsizliği çözmekte mümkün değildir. Dış politikada Suriye güvende olursa Türkiye güvende olur. Suriye, İsrail ve Mısır'da büyükelçimiz yok. Atatürk, 1930'ların başlarında yeni bir dünya savaşı çıkacağını tahmin ediyor. Atatürk'ün ilk yaptığı iş komşularla ilişkilerini güvene almak olmuştur. Türkiye'nin çevresini o dönemlerde sağlama almıştı."

Çetin, Kırşehir ziyaretini CHP İl Başkanı Baran Genç ve Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu'nu makamında ziyaret ederek sürdürdü. - KIRŞEHİR

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, Hikmet Çetin, Kırşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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