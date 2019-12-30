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CHP eski milletvekili Aygün, partisinden istifa etti

CHP eski milletvekili Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile yaşadığı rüşvet tartışmasının ardından partisinden istifa etti.

30.12.2019 10:28 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:28 CHP eski milletvekili Aygün, partisinden istifa etti

CHP eski milletvekili Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile yaşadığı rüşvet tartışmasının ardından partisinden istifa etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile aralarındaki rüşvet tartışmasının ardından Sinan Aygün CHP'den istifa etti. Aygün, istifa dilekçesinde 'Gördüğüm lüzum üzerine CHP'den istifa ediyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim' ifadelerini kullandı. Aygün, CHP Genel Merkezi'ne gönderdiği dilekçeyi Twitter adresinden paylaştı.Sinan Aygün, belediye tarafından mühürlenen sahibi olduğu 'Togo Kuleleri' inşaatına ilişkin aleyhine olan mahkeme kararını üst mahkemeye taşıma karşılığında okul yaptırma bedeli adı altında 25 milyon lira rüşvet istediğini öne sürdüğü Mansur Yavaş ve 3 CHP'li meclis üyesi hakkında suç duyurusunda bulunmuş, Başkan Yavaş ise, Aygün hakkında, katıldığı televizyon programında kendisi hakkındaki söylemleri nedeniyle 50'şer bin liralık iki farklı tazminat davası ve 'terörizmin finansmanı hakkındaki kanuna muhalefet ve terör örgütüne yardım etmek' suçlamasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Kaan ULU/ANKARA,



Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Sinan Aygün, Güncel

Kaynak: DHA

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