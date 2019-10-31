Haberler » genel » CHP Eski Milletvekili Eren Erdem tahliye edildi

CHP Eski Milletvekili Eren Erdem tahliye edildi

CHP Eski Milletvekili Eren Erdem tahliye edildiİSTANBUL - FETÖ'nün 17-25 Aralık sürecinde yasadışı ses kayıtlarını servis eden CHP eski Milletvekili Eren Erdem, infaz süresi göz önünde bulundurularak verilen tahliye kararın ardından Silivri cezaevinden çıktı.

31.10.2019 20:53
CHP Eski Milletvekili Eren Erdem tahliye edildi
İSTANBUL - FETÖ'nün 17-25 Aralık sürecinde yasadışı ses kayıtlarını servis eden CHP eski Milletvekili Eren Erdem, infaz süresi göz önünde bulundurularak verilen tahliye kararın ardından Silivri cezaevinden çıktı.
FETÖ'nün 17-25 Aralık sürecinde yasadışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni eski CHP Milletvekili Eren Erdem, hakkında 'silahlı terör örgütüne yardım' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi 23. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına ilişkin yapılan istinaf başvurusu sonucunda mahkeme sanığın infaz süresi göz önüne alınarak Eren Erdem hakkında tahliye kararı verdi. Silivri Cezaevinden çıkartılan Eren Erdem'i tahliye kararı sonrasında CHP Silivri İlçe teşkilatı tarafından karşılandı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunduktan sonra partililer tarafından ailesi ve arkadaşlarıyla buluşmak üzere ilçe teşkilatı binasına götürüldü.
CHP Eski Milletvekili Eren Erdem tahliye edildi

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Eren Erdem, Silivri, Genel

Kaynak: İHA


Son Dakika genel Haberleri
21:31 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tasarlanan öğretmen önlüklerinin tanıtım programına katıldı
21:24 Erciyes'te nefes kesen kurtarma tatbikatı
21:19 Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 'klip' oldu
21:16 24 daireyi 50 kişiye satıp ortadan kayboldu
21:09 UNESCO, Kırşehir'i müzik alanında tanıdı
21:05 Yükümlüler 5 bin ila 7 bin 500 lira maaşla işe başlayacak
20:55 Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda Ankara Büyükşehir standına büyük ilgi
31.10.2019 21:39:52