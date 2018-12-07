07 Aralık 2018, 12:14
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CHP Eskişehir Han Belediye Başkan Adayı Erdal Şanlı Kimdir?

CHP Eskişehir Han Belediye Başkan Adayı Erdal Şanlı Kimdir?

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP Eskişehir Han Belediye Başkan adayı Erdal Şanlı oldu. Peki, Eskişehir Han Belediye Başkan adayı olan Erdal Şanlı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

Kemal Kılıçtaroğlu'nun açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP Eskişehir Han Belediye Başkan adayı Erdal Şanlı oldu. Peki, CHP Eskişehir Han Belediye Başkan adayı olan Erdal Şanlı kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Erdal Şanlı hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN ERDAL ŞANLI KİMDİR?

6 Ağustos 1962 tarihinde Han ilçesinde dünyaya geldi. Erdal Şanlı, 30 yıl TCDD-TÜLOMSAŞ'ta hizmet yaptı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi ve aynı üniversitenin Eğitim Fakültesi Öğretmenlik programını bitirdi. Şanlı, çok sayıda sivil toplum örgütünde çalıştı. TÜMRAYDER Başkanlığı ve Demiryol-İş Sendikası delegeliği yaptı. 1980 yılında CHP Gençlik Kollarına üye olarak siyasi hayatına başladı. SODEP, SHP, DSP'de siyaset yaptı. Erdal Şanlı, CHP'den 20. dönem milletvekili adayı oldu. 2009'da DSP'den Tepebaşı ilçesi İl Genel Meclisi üyeliğine seçildi.

EŞKİŞEHİR HAN'IN MEVCUT BELEDİYE BAŞKANI

Bahçeşehir Üniversitesi, siyaset okulu, küresel tehdit terörizm, kriz yönetimi ve psikopolitik, global liderlik ve yerel yönetimler dalında sertifikalar aldı. Ardından 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde CHP'den Han Belediye Başkanı seçildi. Erdal Şanlı, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde yeniden CHP'nin Eskişehir Han ilçesi Belediye Başkan Adayı oldu.

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07 Aralık 2018 Cuma 12:14