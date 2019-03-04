CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer Açıklaması

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CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "Basın özgürlüğünde geriye gidiş önlenemiyor, adaletsizlik durdurulamıyor." dedi.Çakırözer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, basın ve ifade özgürlüğündeki geriye gidiş ve gazetecilerin yargılamalarındaki adaletsizliğin şubat ayında hız kazandığını savundu.Gazetecilerin, yerel seçime giderken yine haberleri nedeniyle suçlandığını ve yargılandığını söyleyen Çakırözer, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) verilerine göre, Türkiye'de şu anda 135 gazeteci ve medya çalışanının tutuklu veya hükümlü olarak cezaevinde bulunduğunu belirtti.Çakırözer, şubat ayında 36 gazeteci, yazar ve gazete yöneticisi hakkında hapis cezalarının istendiği yargılamaların devam ettiğini, 4 gazetecinin toplamda 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığını dile getirdi.12 gazete yöneticisi ve yazarı hakkında yerel mahkeme tarafından verilen toplam 57 yıl hapis cezasının, temyiz makamı tarafından onandığına dikkati çeken Çakırözer, böylece 7 gazeteci hakkında verilen toplamda 25 yıla yakın hapis cezasının kesinleştiğini ifade etti.Çakırözer, şubat ayında 2 gazetecinin gözaltına alındığını, 1 yazara kitabı nedeniyle 15 bin lira para cezası verildiğini, 7 habere ise erişim engeli veya yayın yasağı getirildiğini aktardı.Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğü önündeki engellerin, uluslararası kuruluşların raporları ve bildirimlerine de yansıdığına değinen Çakırözer, Avrupa Konseyinin, basın özgürlüğü üzerine çalışan uluslararası kuruluşlarla birlikte yayınladığı raporuna göre Türkiye'nin, "en fazla gazeteciyi hapseden ülke konumunu koruduğunu" savundu.Çakırözer, "Basın özgürlüğünde geriye gidiş önlenemiyor, adaletsizlik durdurulamıyor. Yargıtay da destek veriyor, adaletsizliğe el birliğiyle son verelim." çağrısında bulundu.Uluslararası basının, Türkiye'de yaşananları, şubat ayının sonunda yerinde gördüğünü söyleyen Çakırözer, İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Avrupa Birliği Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog (YDED) Toplantısı'ndaki akreditasyon uygulamasını eleştirdi.Akreditasyon uygulamasına her dönem karşı çıktıklarını belirten Çakırözer, şöyle konuştu:"Bunun hem kendi gazetecilerimize hem de yabancı meslektaşlarımıza yapılmasını son derece sakıncalı buluyoruz. Eğer Avrupa ülkeleri de Türkiye'de kendi muhabirlerine yapılan akreditasyon uygulamasına karşılık vermeye kalkarsa yani bir Avrupa ülkesinde ya da AB kuruluşlarında gazetecilerimizin görevlerini yapmaları engellenirse nasıl tepki verilecektir ya da hangi yüzle tepki verilecektir? İçerideki akreditasyon meselesine bunu dikkate alarak yaklaşmamızda fayda var."Utku Çakırözer, 271 sivil toplum kuruluşundan oluşan Denge ve Denetleme Ağı'nın, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu'nun 299. Maddesi'nin yürürlükten kaldırılması çağrısı yaptığını, kendilerinin de bu çağrıya destek verdiklerini kaydetti.