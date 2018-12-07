07 Aralık 2018, 13:42
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CHP Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Ahmet Ataç Kimdir?

CHP Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Ahmet Ataç Kimdir?

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkan adayı Ahmet Ataç oldu. Peki, Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkan adayı olan Ahmet Ataç kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

Kemal Kılıçtaroğlu'nun açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkan adayı Ahmet Ataç oldu. Peki, CHP Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkan adayı olan Ahmet Ataç kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ahmet Ataç hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN AHMET ATAÇ KİMDİR?

Ahmet Ataç, Eskişehir'de 1946 yılında dünyaya geldi. Maarif Koleji'ni bitirmesinin ardından 1969 yılında İstanbul Diş Hekimliği Yüksek Okulu'ndan mezun oldu ve serbest diş hekimi olarak çalışma hayatına başladı. 1986 yılında Eskişehir-Kütahya-Afyon-Bilecik illeri Diş Hekimleri Odası Başkanı seçilen Ataç, 1994-1999 yılları aralığında Anadolu Üniversitesi Mediko-Sosyal Öğrenci Hastanesi'nde diş hekimi olarak görev aldı.

TÜRK DİŞ HEKİMLİĞİ BİRLİĞİ'NDE BİRÇOK GÖREV ALDI

Türk Diş Hekimleri Birliği'nin çeşitli kademelerinde görev alan Ahmet Ataç, 1996-1997 ve 1998-1999 yılları aralığında Türk Diş Hekimleri Birliği 'Etik Komisyonu' üyeliğine seçildi ve 2004-2009 yılları arasında Türk Diş Hekimleri Biriliği Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. 18 Nisan 1999 yılı yerel seçimlerinde DSP listesinden Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanlığı'na seçilen Dt. Ahmet Ataç,2004 senesine kadar Belediye Başkanlığı görevini sürdürdü.

ÜSTÜSTE BELEDİYE BAŞKANLIĞINA SEÇİLDİ

29 Mart 2009 seçimlerinde aday olduğu DSP'den yeniden Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanlığı görevine seçilen Ataç, 2011 yılı Şubat ayında CHP Genel Başkanı Kemal Klııçdaroğlu'nun da katıldığı törenle CHP'ye geçti. Ahmet Ataç, 2014'te tekrar seçildiği Belediye Başkanlığı görevine halen devam etmektedir.

BİRÇOK PROJEYE İMZA ATTI

Dt. Ahmet Ataç, "Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu", "Ulusal Sanat çalıştayı", "Enerji Etkin Bina", "Altın Ayaklar" ,"Evde Sağlık Hizmetleri", "Belde evleri", "Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi", "Yaşam Köyü ve Alzheimer Merkezi", "Behiç Erkin" ve "Efsane Es-Es 1965" spor kompleksleri, "Atilla Özer Karikatürlü Ev "Down sendromlu çocukların rehabilitasyonuna katkı sağlayan Gökkuşağı Kafe", "23 Nisan Çocuk Sanat Merkezi" gibi bir çok farklı ve başarılı projeye imza atmıştır. Evli ve 3 çocuk babası olan ve İngilizce bilen Ahmet Ataç, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP'nin Eskişehir İli Tepebaşı İlçesi Belediye Başkan adayı olmuştur.

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Tepebaşı,Eskişehir,Cumhuriyet Halk Partisi,Ahmet Ataç
07 Aralık 2018 Cuma 13:42