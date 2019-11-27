CHP, Faruk Bildirici'yi yeniden RTÜK üyeliğine aday gösterdi

CHP, RTÜK üyeliği düşürülen Faruk Bildirici'yi tekrar RTÜK üyesi adayı olarak TBMM Başkanlığı'na bildirdi. TBMM'nin RTÜK üyeliği için oylamayı gelecek hafta yapması bekleniyor.

Gelecek hafta TBMM'de yapılacak oylama öncesi üyeliği tartışmalı bir şekilde düşürülen Faruk Bildirici yeniden CHP'nin RTÜK üyesi adayı olarak gösterildi.

2'YE KARŞI 6 OYLA ÜYELİĞİ DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

CHP kontenjanından RTÜK üyesi olan Faruk Bildirici'nin üyeliği, 2'ye karşı 6 oyla 31 Ekim'de düşürülmüştü. Bildirici, üyeliğinin düşürülmesi kararı hakkında yürütmenin durdurulması ve sonrasında iptal edilmesi için mahkemeye başvurmuştu. Bildirici dilekçesinde, "Kararının Üst Kurul'da alınması; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkilerinin gaspı niteliğinde olup Anayasa ve kanunlara açıkça aykırıdır" ifadelerin kullanmıştı.