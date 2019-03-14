CHP Fatih Adayı Özimer: Otopark, Deprem ve Suriyeli Sorununu Çözüyoruz

15 senedir belediyede meclis üyesi olarak görev yapan ve yaşadığı kenti çok iyi bildiğini ifade eden CHPFatih Belediye Başkan Adayı Soner Özimer, ilçenin sorunları çözmek için tüm projelerini hazırladığını ve Fatih halkından destek beklediği ifade etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Fatih Belediye Başkan Adayı Soner Özimer, "Fatih'te 3 sene boyunca CHP'nin ilçe başkanlığını yaptım. 15 senedir belediye meclis üyesi görevini sürdürüyorum. Kırklareli'nde dünyaya geldik. Okul hayatımız Fatih ilçemizde geçti. Sirkeci'de 30 yıldır iş hayatımı sürdürüyorum. Mali müşavirlik yapıyorum ve 2 evladım var. Bu şekilde hizmete talip olduk." dedi.

"FATİH'İ HAK ETTİĞİ YERE TAŞIYACAĞIZ"

CHPFatih Belediye Başkan Adayı Soner Özimer, "15 senedir belediye meclis üyesi olmamız sebebiyle belediye işleri ile çok yakından ilgileniyoruz ve iç içeyiz. Fatih ilçemizin sorunlarını biliyoruz ve çözümlerin neler olduğunubiliyoruz. Fatih'te otopark, Suriyeli ve gençlere yönelik bir takım sorunlar var. Tüm ülkede olduğu gibi Fatih'te en önemli sorunlardan biri deprem. Turizm maalesef ilçemizde olması gerektiği yerde değil. Fatih ilçemiz 8 bin 500 yılık bir yer. Roma'ya, Bizans'a ve Osmanlı'ya başkentlik yapmış ve aynı zaman Cumhuriyet'in çok önemli bir kalesidir. 20 senedir aynı yönetimle hak ettiği yere ulaşmamıştır. İlçemiz hak ettiği yere bizimle beraber ulaşacak." ifadelerini kullandı.

"BİRLEŞTİRİCİ GÜÇ OLACAĞIZ"

Soner Özimer, "Ben Fatih'te büyüdüm. Bu ilçenin çocuğuyum. Fatih'in her yerini karış karış biliyorum. Sorunları ve çözümleri biliyorum. Biz Fatih'in birleştirici gücü olacağız. İlçemizde farklı dinlerden, dillerden ve düşüncelerden insanlar var. Biz kavgacı değil birleştirici güç olmak istiyoruz. Fatih halkının rahat etmesi için gereken adımları atacağız." şeklinde konuştu.

HEDEFLERİ VE SÖZLERİ

Özimer, "Birinci hedefimizekibimizle birlikte seçimi kazanmak ve 1 Nisan'da belediye başkanı olmak. Belediyede çalışan hiçbir personel ile sıkıntımız yok. Kimsenin ekmeğiyle, aşıyla bir derimiz yok. Orada çalışanlar aynı şekilde işlerine devam edecekler. Maaşları Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi 2.200 lira olacak ve buradan doğan tüm haklarını alacaklar. Fatih halkına yapılan yardımlar kesintisiz şekilde devam edecek. Turizm ile beraber ilçemizde işsiz genç bırakmayacağız. Yedikul Bostanları'ndan tutunda Fener-Balat'a; Eminönü ve Süleymaniye'ye kadar hepsinin çözümü için projelerimiz var.Fatih çok geniş bir yer ve bizim çözümlerimiz de çok makul. " diyerek sözlerine son verdi.