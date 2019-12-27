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CHP Foça'nın yeni başkanı göreve başladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Foça İlçe Başkanlığına seçilen Ayla Yılmaz, mazbatasını alarak görevine başladı.

27.12.2019 10:16 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:21 CHP Foça'nın yeni başkanı göreve başladı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanlığına seçilen Ayla Yılmaz, mazbatasını alarak görevine başladı.

CHP Foça İlçe Başkanlığına seçilen Ayla Yılmaz, eski Foça Belediye Başkanı Nihat Dirim'in aday olduğu kongrede 68 oy alarak seçimleri kazanmıştı. Çiçeği burnunda başkan mazbatasını aldı. Başkan Yılmaz, daha sonrada ilçe başkanlığında devir teslim töreninin ardından görevine başladı.

Yılmaz, "Araya çok sık olarak seçimler girmesi nedeniyle tamamlayamadığımız çalışmalar oldu. Kaldığımız yerden daha güçlenerek devam edeceğiz. Yönetim kuruluna seçilen arkadaşlarımla birlikte partimizi daha ileriye taşıyacağız" dedi. - İZMİR

Cumhuriyet Halk Partisi, Foça, Politika

Kaynak: İHA

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