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CHP Gaziantep İl Başkanlığında görev değişimi

CHP Gaziantep 37. İl Kongresinde başkan seçilen Hayri Sucu, görevi Lütfi Demir'den devraldı.

20.02.2020 16:24 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:24CHP Gaziantep İl Başkanlığında görev değişimi
CHP 37. İl Kongresinde başkan seçilen Hayri Sucu, görevi Lütfi Demir'den devraldı.
Sucu, partisinin il başkanlığında düzenlenen devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, ikinci kez başkan olmanın mutlululuğunu yaşadığını belirterek, tüm üyelerle ortak hareket edeceğini kaydetti.
Parti üyelerinin kendisine güvenerek başkan seçtiğini ifade eden Sucu, "Bugün mazbatamızı aldık. Bize bu görevi veren tüm teşkilatlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.
Görevi Sucu'ya devreden Lütfü Demir ise partisinin verdiği görevleri yerine getirmeye gayret edeceğini ifade etti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Gaziantep, Politika

Kaynak: AA

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