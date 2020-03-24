Chp gençliğinden Anlamlı proje

Alınan bu önlemlerin başında 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. Sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların yardımına Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep Gençlik örgütü koştu.

''BU BİNADA GENÇLİK VAR''

Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Genel merkezinin ''Bu Binada Gençlik Var'' sloganıyla hayata geçirdiği projeye Gaziantep örgütü de kayıtsız kalmadı. Gerçekleştirilen projede, son günlerde bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hastalığı sebebiyle sokağa çıkamayan, yardıma muhtaç olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların, sağlıklarına dikkat etmeleri için her türlü yardımına koşmaya devam ediyor.

''DIŞARIYA ÇIKMA ÇEKİNME ARA''

Gerçekleştirilen projede büyük bir sosyal sorumluluk üstlenen ve duyarlılık örneği göstererek büyük takdir toplayan Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep Gençlik Örgütü, bu projeyle yaşlıların ve büyüklerinin bir kez daha yanında olduğunu gösterdi. Projeyle ilgili bir mesaj yayımlayan CHP gençlik örgütü, şu ifadelere yerdi;''Değerli Gaziantep'liler. Gençlik dün olduğu gibi bugün de büyüklerinin yanında olmaya devam ediyor. Küresel düzeyde önlem aldıran, Pandemi ilan edilen COVID-19 salgınına karşın ''Evde Kal''ıyoruz Özellikle de bağışıklık sistemi düşük, 65 yaş ve üzerini tehlikeli düzeyde etkileyen virüs için yaşlılarımızın, büyüklerimizin dışarı çıkması yasaklandı. Bu sebeple Gaziantep CHP Gençlik Örgütleri olarak ekmeğe yollayacağınız torununuz, eczaneye, markete, manava göndereceğiniz evladınız olmaya talibiz. Dışarıya çıkma, çekinme ara'' ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Bültenler