Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Chp gençliğinden Anlamlı proje - Haberler

Chp gençliğinden Anlamlı proje

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve bütün dünyaya hızla yayılan koronavirüs hastalığı sebebiyle, Türkiye'de bazı önlemler alındı.

24.03.2020 15:22 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:22
Chp gençliğinden Anlamlı proje

Alınan bu önlemlerin başında 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. Sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların yardımına Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep Gençlik örgütü koştu.

''BU BİNADA GENÇLİK VAR''

Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Genel merkezinin ''Bu Binada Gençlik Var'' sloganıyla hayata geçirdiği projeye Gaziantep örgütü de kayıtsız kalmadı. Gerçekleştirilen projede, son günlerde bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hastalığı sebebiyle sokağa çıkamayan, yardıma muhtaç olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların, sağlıklarına dikkat etmeleri için her türlü yardımına koşmaya devam ediyor.

''DIŞARIYA ÇIKMA ÇEKİNME ARA''

Gerçekleştirilen projede büyük bir sosyal sorumluluk üstlenen ve duyarlılık örneği göstererek büyük takdir toplayan Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep Gençlik Örgütü, bu projeyle yaşlıların ve büyüklerinin bir kez daha yanında olduğunu gösterdi. Projeyle ilgili bir mesaj yayımlayan CHP gençlik örgütü, şu ifadelere yerdi;''Değerli Gaziantep'liler. Gençlik dün olduğu gibi bugün de büyüklerinin yanında olmaya devam ediyor. Küresel düzeyde önlem aldıran, Pandemi ilan edilen COVID-19 salgınına karşın ''Evde Kal''ıyoruz Özellikle de bağışıklık sistemi düşük, 65 yaş ve üzerini tehlikeli düzeyde etkileyen virüs için yaşlılarımızın, büyüklerimizin dışarı çıkması yasaklandı. Bu sebeple Gaziantep CHP Gençlik Örgütleri olarak ekmeğe yollayacağınız torununuz, eczaneye, markete, manava göndereceğiniz evladınız olmaya talibiz. Dışarıya çıkma, çekinme ara'' ifadelerine yer verildi.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Cumhuriyet Halk Partisi, Gaziantep, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Polis, sokakta gördüğü yaşlıları önce uyarıp sonra evlerine bıraktı Haberler
Polis, sokakta gördüğü yaşlıları önce uyarıp sonra evlerine bıraktı
10 bin çalışanlı TV kanalının yayın şefinde koronavirüs tespit edildi Haberler
10 bin çalışanlı TV kanalının yayın şefinde koronavirüs tespit edildi
Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi Haberler
Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi
Yargıtay’ın yeni başkanı belli oldu Haberler
Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu
Çin’den gelen koronavirüs ilaçları, uçakla 40 şehre dağıtıldı Haberler
Çin'den gelen koronavirüs ilaçları, uçakla 40 şehre dağıtıldı
Fırsatçılara büyük darbe! 1 milyon sahte maske ele geçirildi Haberler
Fırsatçılara büyük darbe! 1 milyon sahte maske ele geçirildi
Türkiye, sağlık çalışanları için tek yürek olmuşken Samsun’dan gelen haber pes dedirtti Haberler
Türkiye, sağlık çalışanları için tek yürek olmuşken Samsun'dan gelen haber pes dedirtti
PTT önünde sıra kavgası: 1 metre kuralını önemsemediler Haberler
PTT önünde sıra kavgası: 1 metre kuralını önemsemediler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:43: Eğirdir Gölü'nde ilk kez flamingolar görüldü - Haber 16:43: Ataşehir'de minibüsten cep telefonu hırsızlığı kamerada - Haber 16:42: Antalyalılar "evde kal" çağrılarına uydu - Haber 16:42: Ayakkabılarına gizledikleri 1 kilo eroin ile yakalandılar - Haber 16:42: Pamukkale Belediyesi 65 yaş ve üstü vatandaşların evlerine kitap servisine başladı - Haber 16:26: Son Dakika: Benzine büyük indirim geldi - Ekonomi 16:18: Son Dakika: Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu - Haber 16:17: TRT'de bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü - Haber 16:16: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen koronavirüs ilaçları ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı - Haber 16:11: Son Dakika: İstanbul'da piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi - Haber 14:55: Emekli maaşını çekmek için PTT önünde uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, sıra kavgası yaptı - Haber 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı - Haberler
Loading