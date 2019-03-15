CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu Açıklaması

Kaynak: AA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Demokrasi, hukuk ve insan haklarının olmadığı bir ülkede yatırım olmaz. Yatırım olmayınca da işsizliğin artması ve ekonomik göstergelerin baş aşağı gitmesi kaçınılmaz." ifadesini kullandı.Erdoğdu, yazılı açıklamasında, TÜİK tarafından açıklanan işsizlik rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.Son aylarda açıklanan tüm ekonomik verilerin, işsizlikte uzun yıllar kronikleşecek yüksek bir işsizlik döneminin başladığına işaret ettiğini ileri süren Erdoğdu, "Bugün işsizlik rakamları, 2001 krizinden bile daha kötü. İşsizlik oranı 2001 krizi döneminde yüzde 8,4'tü. Bugün o rakamın 5 puan üzerinde bir işsizlikle karşı karşıyayız ve bugün de krizin sorumlusu kötü yönetimdir." görüşünü paylaştı.Özellikle genç işsizlik oranının yüksek olduğuna dikkati çeken Erdoğdu, üniversitelerin adeta işsiz mezun yarattığını ve bu durum katlanarak büyüdüğünü öne sürdü.Erdoğdu, şunları kaydetti:"Bugün açıklanan işsizlik rakamları, ekonomideki daralmanın geride kalmadığını da gösteriyor. Henüz dibi görmedik çünkü tek adam yönetimi daha derine kazıyor. 'Şimdi de dillerine işsizliği doladılar.' diyen AKP kadrolarının krizi yönetmedeki beceriksizlikleri işsizlik oranını hızla artırıyor. Demokrasi, hukuk ve insan haklarının olmadığı bir ülkede yatırım olmaz. Yatırım olmayınca da işsizliğin artması ve ekonomik göstergelerin baş aşağı gitmesi kaçınılmaz."Yeni yatırımcı bulunamadığı gibi mevcutların da yurt dışına gittiğini savunan Erdoğdu, "Yaşadığımız ekonomik krizi aşmanın tek yolu 31 Mart'ta CHP'nin seçimleri kazanması. CHP seçimleri kazanırsa demokrasi kazanacak, hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı konularında adımlar atılacak, toplumsal kutuplaşma azalacak ve bu sayede özellikle dış kaynak girişi artacak. Böylece yatırımlar artıp işsizlik azalacak ve ekonomik istikrar sağlanacak. Halkımızın iktidara sandıkta bu uyarıyı yapacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.