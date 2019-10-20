CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Sayıştayın 2018 yılı raporlarındaki tüm bulgularla ilgili soruşturma açılmasını sağlamak ve usulsüzlük yapanların cezalandırılması yolunu açmakla mükellef olduğunu bildirdi.

Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, Sayıştayın, kamu kurumları 2018 yılı denetimlerine ilişkin raporlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun "Suç teşkil eden fiiller" başlıklı 78'inci maddesinin, "suç teşkil eden bir fiile rastlandığı takdirde gereği yerine getirilmek üzere, dosyanın Cumhuriyet Savcılığına gönderilmesi için Sayıştay Başsavcılığına verilmesi gerektiği" hükmünü içerdiğini hatırlatan Erdoğdu, raporlar incelendiğinde, hemen hemen her kurumda mevzuatı açıkça ihlal durumunun tespit edildiğini öne sürdü.

Bazı yerlerde bu ihlallerin inanılmaz boyutlara vardığının belirtildiğini savunan Aykut Erdoğdu, Sayıştayın "kamu kaynaklarının amaç dışı kullanılarak açıkça yağmalandığı bu süreçle ilgili tespitlerin ötesine geçmeyen tavrının görevi ihmal" olduğunu iddia etti.

Denetim raporlarında aynı zamanda Anayasa'yı ve Sayıştay Kanunu'nu ihlal edecek şekilde bilgi gizleme girişimlerinin bulunduğunun da belirtildiğini vurgulayan Aykut Erdoğdu, açık mevzuat hükümlerine rağmen, birçok kamu kurumunun Sayıştaya istenilen bilgi ve belgeleri vermedikleri veya Sayıştayın bu bilgileri yayımlamaları gerektiğini belirtmesine rağmen, yayımlamadıklarının görüldüğünü kaydetti.

Erdoğdu, "Sayıştay tüm bulgularla ilgili soruşturma açılmasını sağlamak ve usulsüzlük yapanların cezalandırılması yolunu açmakla mükelleftir. Sayıştayı görevini tam olarak yapmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA