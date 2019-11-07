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CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi'den "sansür" tepkisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, "Sanata sansür zihniyetinin artarak devam etmesi ve buna rağmen Kültür Bakanlığının hiçbir şey yapmaması, sanata yapılan en büyük zulümdür.

07.11.2019 20:50 | Son Güncelleme: 07.11.2019 20:50 CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi'den
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, "Sanata sansür zihniyetinin artarak devam etmesi ve buna rağmen Kültür Bakanlığının hiçbir şey yapmaması, sanata yapılan en büyük zulümdür." ifadesini kullandı.
İlgezdi, yaptığı yazılı açıklamada, Levent Üzümcü'nün "Anlatılan Senin Hikayendir" adlı tiyatro oyununun Hopa Kaymakamlığınca yasaklandığını belirtti.
Bu yasağın, sanata ve sanatçılara karşı sistematik baskı ve sansür uygulamasının en son kanıtı olduğunu öne süren İlgezdi, şunları kaydetti:
"Hopa Kaymakamlığının söz konusu sansür için kamuoyuna açıkladığı gerekçe de devlet kurumlarına egemen olan bu keyfiyeti göstermektedir. Haklı olarak, Kültür ve Turizm Bakanından şu sorulara cevap bekliyoruz; emniyet müdürü ve kaymakamlar mülki idare ve kolluk görevlerinin yanı sıra kültür ve sanat uzmanı olarak mı görevlendirilmişlerdir? Sanatçıları sansürleyen il ve ilçelerdeki mülki idare amirlerine bu yetkiler hangi kanun ve/veya Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile verilmiştir?"
İlgezdi, "Sanata sansür zihniyetinin artarak devam etmesi ve buna rağmen Kültür Bakanlığının hiçbir şey yapmaması, sanata yapılan en büyük zulümdür." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Gamze Akkuş İlgezdi, Levent Üzümcü, Politika

Kaynak: AA

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