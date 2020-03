CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca'dan Kanal İstanbul yorumu Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Kanal İstanbul etki alanındaki köprülerin rekonstrüksiyon ihalesine ilişkin, "Bizler, her gece korona salgını konusunda umutla güzel haberler gelir mi diye beklerken, birileri de rant işlerini takip ediyor." ifadesini kullandı.Karaca, yazılı açıklamasında, Kanal İstanbul'un etki alanında kalan tarihi Odabaşı ve Dursunköy köprülerinin taşınması ve yeniden inşası için yapılan ihaleyi değerlendirdi.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin alındığı bu dönemde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hazine arazileriyle ilgili ihaleleri askıya aldığını savunan Biçer Karaca, şunları kaydetti:"Bizler her gece korona salgını konusunda umutla güzel haberler gelir mi diye beklerken, birileri de rant işlerini takip ediyor. Tedbir amaçlı her türlü faaliyet durduruluyor, çantacılık dışında. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'nın rant ile ilgili söylemlerini şimdi daha iyi anladık."Teklif veren firmaların da takibinde olduklarını belirten Karaca, geçmişteki uyarılarını tekrarladıklarını ifade etti.Karaca, ayrıca bu dönemde, sağlık personelinin maske ihtiyacının da giderilemediğini ileri sürdü.

Kaynak: AA