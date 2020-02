CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca partisinin Sivas İl Kongresinde konuştu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, il kongrelerine ilişkin, "Bu kadroları seçerken tüm örgütümüzün birlik, barış ve bütünlük içerisinde bir yarışı ortaya koyacaklarına yürekten inanıyoruz." dedi.Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen CHP Sivas İl Kongresi'nde konuşan Karaca, kongrenin hayırlı olmasını diledi.Elazığ ve Malatya 'daki depremlerin ardından CHP'li belediyelerin bölgedeki yardımlarının engellenmeye çalışıldığını ileri süren Karaca, toplumun her kesiminin başta büyükşehir belediye başkanları olmak üzere depremin yaralarını bir an önce sarmak için büyük bir dayanışma ruhu sergilediğini söyledi.Karaca, Türk milletinin acılarda, üzüntülerde yan yana durabilmeyi ve bir yumruk haline gelerek o yaraları bir an önce sarmayı başarabilen bir milletin evlatları olduğunu belirtti.Ülkede derin bir krizin yaşandığını savunan Karaca, CHP'nin adalet, demokrasi ve ekonomik krizin çözümü için iktidarın alternatifi olduğunu ifade etti.Cumhuriyetin 100. yılında Cumhuriyet partisi CHP'nin demokrasi ittifakından aldığı güçle iktidara hızla yürüdüğünü dile getiren Karaca, şunları kaydetti:"CHP, en temel sorunların çözümü noktasında büyük bir umutla yurttaşlarımızın yanında ve yurttaşlarımızla birlikte halkın iktidarını kurma yolundadır. İl kongrelerimizin başladığı, ilçe kongrelerimizin bittiği bu süreçte seçilecek olan kadrolar halkın iktidarını kuracak olan, halkın iktidarına giden Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimleriyle aydınlanmış o yola çakıl taşı koyacak olan kadrolar olacaktır. Bu kadroları seçerken tüm örgütümüzün birlik, barış ve bütünlük içerisinde bir yarışı ortaya koyacaklarına yürekten inanıyoruz."Sivas'ın, Cumhuriyetin ve CHP'nin tarihinde çok önemli mihenk taşı olduğunu vurgulayan Karaca, 4 Eylül Sivas Kongresi'nin de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda önemli rol üstlendiğini ifade etti.Kongreye CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ve partililer katıldı.Konuşmaların ardından Yılmaz Coşkun ve Fikrettin Erbaş'ın aday olduğu il başkanlığı seçimlerinde oy verme işlemine geçildi.