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CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya: "Her türlü vakıf, cemaat ve ticari işletmenin okullara girişi ve...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

22.01.2020 15:07 | Son Güncelleme: 22.01.2020 15:12
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (3)
"4 milyona yakın Suriyeli ülkemizde yaşamaktadır. Bu 4 milyona yakın Suriyelinin 'de doğan 500 bin çocuk oluşmuştur. Bu çocukların tamamı eğitime devam etmek zorunluluğu var. Ne bunlara eğitim verebilecek öğretmen var ne de karma eğitimde Türkiye'deki kendi çocuklarımızın bunlarla birlikte eğitim alma olanağı yok"
"Bu tamamen Antep'te Kilis'te Adana'da Mersin'de Hatay'da içinden çıkılmaz hale gelmiştir. Bu sorun derhal çözülmelidir"
"Çocuklarımız ve gençlerimizin sağlıklı gelişimi için her türlü vakıf, cemaat ve ticari işletmenin okullara girişi ve eğitime müdahalesi engellenmelidir"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya:

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA


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