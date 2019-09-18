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CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya: "İnsan beynini vatan toprağı kadar kutsal kabul ediyoruz"

Kırşehir'de Çağdaş Yaşam Derneği tarafından düzenlenen 'Eğitimin Güncel Sorunları' adlı söyleşiye katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "İnsan beynini biz vatan toprağı kadar kutsal kabul ediyoruz.

18.09.2019 20:36CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya:
Kırşehir'de Çağdaş Yaşam Derneği tarafından düzenlenen 'Eğitimin Güncel Sorunları' adlı söyleşiye katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "İnsan beynini biz vatan toprağı kadar kutsal kabul ediyoruz. İnsan beyninin işgaline karşıda mücadele göstermeliyiz" dedi.

CHP Ankara Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen 'Eğitimin Güncel Sorunları' adlı söyleşide eğitim sisteminde yaşanan sorunlara ve çözüm önerilerine değindi. Kaya, "Türkiye'de 13 yıllık eğitimi zorunlu hale getirmezseniz 4+4+4'le bu işi çözebileceğinizi aslında alacağınız yol eğitimle hesaplaşma yoludur. Öğretmen yetiştirmeden eğitimi gerçekleştirme şansınız yok. Demokratik, bilimsel bir eğitim sistemi yapacaksanız, önce öğretmenin donatılması gerekiyor. Öğretmenine sahip çıkmayan bir toplum eğitimine sahip çıkamaz. Cumhuriyet eğitimle kurulmuştur. Neyle kurulmuşsa da onunla yıkılır. Bugün karşı karşıya olduğumuz durum eğitimin temeline dinamit koymaktır" diye konuştu. - KIRŞEHİR

Cumhuriyet Halk Partisi, Yıldırım Kaya, Kırşehir, Politika

Kaynak: İHA

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