CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya: "Milli Eğitim Bakanlığı'nın alacağı her türlü tedbirin arkasında...
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'nın açıklaması TBMM - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, basın mensuplarına açıklama yaptı.
12.03.2020 11:50 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:52
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'nın açıklaması TBMM - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, basın mensuplarına açıklama yaptı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya: "Milli Eğitim Bakanlığı'nın alacağı her türlü tedbirin arkasında...
Etiketler : Cumhuriyet Halk Partisi, Yıldırım Kaya, Güncel
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