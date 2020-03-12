CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak: (CHP kurultayına ilişkin) "Sağlık Bakanlığının alacağı...
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak: (CHP kurultayına ilişkin) "Sağlık Bakanlığının alacağı önlemleri yakından takip ediyoruz.
12.03.2020 15:38 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:38
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak: (CHP kurultayına ilişkin) "Sağlık Bakanlığının alacağı önlemleri yakından takip ediyoruz. Bu önlemler çerçevesinde ülkemiz ve üyelerimizin sağlığı için yapılması gerekeni yapacağız. Kurultayın ertelenmemesi bizim en büyük isteğimizdir. Şu anda toplantılarla ilgili Sağlık Bakanlığının herhangi bir yönlendirmesi yok, bu yönlendirmeleri yakından takip edeceğiz." - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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