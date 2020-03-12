Menü
Haberler ›› Politika ››CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak: (CHP kurultayına ilişkin) 'Sağlık Bakanlığının alacağı... - Haberler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak: (CHP kurultayına ilişkin) "Sağlık Bakanlığının alacağı...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak: (CHP kurultayına ilişkin) "Sağlık Bakanlığının alacağı önlemleri yakından takip ediyoruz.

12.03.2020 15:38 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:38
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak: (CHP kurultayına ilişkin)
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak: (CHP kurultayına ilişkin) "Sağlık Bakanlığının alacağı önlemleri yakından takip ediyoruz. Bu önlemler çerçevesinde ülkemiz ve üyelerimizin sağlığı için yapılması gerekeni yapacağız. Kurultayın ertelenmemesi bizim en büyük isteğimizdir. Şu anda toplantılarla ilgili Sağlık Bakanlığının herhangi bir yönlendirmesi yok, bu yönlendirmeleri yakından takip edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Cumhuriyet Halk Partisi, Politika

Paylaş

Manşet 

Haberler

Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı Haberler
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
12 yıllık kehanet! 2008'de çıkarılan Haberler
12 yıllık kehanet! 2008'de çıkarılan "Günlerin Sonu" adlı kitapta koronavirüsün anlatıldığı ortaya çıktı
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi Haberler
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi Haberler
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı Haberler
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı Haberler
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı Haberler
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Son Dakika: Cristiano Ronaldo, koronavirüs şüphesiyle ülkesi Portekiz'de karantinaya alındı Haberler
Son Dakika: Cristiano Ronaldo, koronavirüs şüphesiyle ülkesi Portekiz'de karantinaya alındı