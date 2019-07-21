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CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak'tan Ergene Belediyesi'ne ziyaret

CHP Genel Başkan Yardımcısı, parti sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ile birlikte Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'i makamında ziyaret etti.

21.07.2019 19:16 CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak
CHP Genel Başkan Yardımcısı, parti sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ile birlikte Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'i makamında ziyaret etti.

Ergene Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette CHP Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ile Başkan Yüksel, Ergene Belediyesi'nin gerçekleştirdiği yatırım ve projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Ergene Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Cebeci ve Yüksel Baydarlı'nın da hazır bulunduğu görüşmede Başkan Rasim Yüksel, Öztrak ile Aygun'e ziyaretinden dolayı teşekkür etti. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
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